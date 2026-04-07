SF Hundersingen drehen das Spiel bei der SG Ertingen/Binzwangen

In den Bezirksligen stehen in dieser Woche einige Nachholspiele auf dem Programm.
Der TASV Hessigheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn und bewegt sich damit in einer Zone, die weder völlig entspannt noch akut bedrohlich wirkt. Gerade deshalb steckt in diesem Nachholspiel eine besondere Chance. Mit einem Heimsieg könnte Hessigheim nicht nur den Abstand nach unten vergrößern, sondern auch das dichte Mittelfeld noch einmal aufbrechen. Die Mannschaft liegt derzeit nur drei Punkte hinter FC Marbach und nur knapp hinter den Teams davor.
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II reist mit 40 Punkten als Tabellensiebter an und hat damit deutlich bessere Karten im oberen Mittelfeld. Der Rückstand auf SV Salamander Kornwestheim beträgt nur einen Punkt, auch TV Aldingen ist noch in Reichweite. Für die Gäste ist dieses Nachholspiel also eine Gelegenheit, sich weiter nach oben zu schieben. Für Hessigheim wiederum ist es ein Abend, an dem ein Erfolg die eigene Saison noch einmal merklich aufladen könnte.
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Der SV Wachbach steht mit 23 Punkten auf Rang elf und braucht Zähler, um sich im unteren Mittelfeld besser zu behaupten. Die Lage ist angespannt, weil der Abstand nach hinten nicht groß ist. Ein Heimsieg gegen einen Gegner aus dem oberen Feld hätte deshalb nicht nur tabellarischen Wert, sondern auch eine starke emotionale Wirkung.
Die Sportfreunde Lauffen reisen mit 37 Punkten an und stehen damit auf Rang sieben. Der Blick nach oben ist noch nicht verstellt, denn der Rückstand auf TSV Pfedelbach und FSV Friedrichshaller SV ist überschaubar. Für Lauffen geht es darum, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Wachbach dagegen kämpft um Luft. Es ist ein Duell zweier Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Ausgangslage, aber gerade deshalb mit großer Spannung.
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Der FSV Schwaigern geht als Tabellendritter mit 41 Punkten in dieses Nachholspiel und spürt, dass in der Spitzengruppe noch einiges in Bewegung geraten kann. Der Rückstand auf FC Union Heilbronn beträgt nur einen Punkt, auf Aramäer Heilbronn sind es drei. Ein Heimsieg würde also nicht nur die eigene starke Saison bestätigen, sondern auch den Druck nach oben erhöhen.
Der FSV Friedrichshaller SV steht mit 37 Punkten auf Rang sechs und gehört ebenfalls zu den Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf weitere Sprünge machen dürfen. Vier Punkte Rückstand auf Schwaigern zeigen, wie viel Gewicht in dieser Begegnung steckt. Wer hier gewinnt, stärkt seine Position im oberen Feld. Wer verliert, muss einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen.
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Für die SG Stetten/Kleingartach ist dieses Nachholspiel von großer Bedeutung. Die Mannschaft steht mit 13 Punkten auf Rang 15 und braucht dringend Erfolgserlebnisse, um im Kampf gegen den Abstieg nicht noch weiter unter Druck zu geraten. Gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller ist die Fallhöhe besonders groß.
Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist mit 8 Punkten Schlusslicht und damit noch stärker unter Zugzwang. Genau deshalb ist dieses Spiel so aufgeladen. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte in direkten Duellen im unteren Tabellendrittel oft doppelt zählen. Für Stetten/Kleingartach geht es um Distanz zum Tabellenende, für Markelsheim/Elpersheim um einen dringend benötigten Hoffnungsschimmer.
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Was für ein intensiver Schlagabtausch, der am Ende die Gäste jubeln ließ! Die SG Ertingen/Binzwangen erwischte einen Traumstart und versetzte den SF Hundersingen bereits in der 3. Minute einen frühen Schock, als Lukas Reiter zur blitzschnellen 1:0-Führung traf. Die Hausherren schienen die Partie danach gut im Griff zu haben und steuerten auf eine knappe Pausenführung zu, doch Hundersingen bewies eine enorme Moral. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) schlug David Heiss eiskalt zu und markierte den psychologisch so wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Partie war damit wieder völlig offen, doch der Schwung lag nun spürbar bei den Gästen.
Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste schwere Schlag für die SG: Eric Schwarz drehte in der 53. Minute das Spiel komplett und brachte Hundersingen mit 1:2 in Front. In der verbleibenden Spielzeit rannte die Heimelf unermüdlich gegen die drohende Niederlage an, doch die Defensive der Sportfreunde hielt dem Druck stand und verteidigte den Vorsprung mit viel Leidenschaft. Am Ende entführte Hundersingen drei Punkte, während in Ertingen nach dem verheißungsvollen Beginn bittere Enttäuschung herrschte.
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Der SV Winzeln geht mit 37 Punkten als Tabellensiebter in dieses Nachholspiel und hat damit die Möglichkeit, sich weiter an das obere Mittelfeld heranzuschieben. Bei weniger absolvierten Spielen als mehrere Konkurrenten steckt in der Partie zusätzlicher Reiz. Ein Sieg würde Winzeln nicht nur nach Punkten näher an die Teams vor ihm bringen, sondern auch ein starkes Signal im engen Tabellenband senden.
Der SV Bubsheim steht mit 29 Punkten auf Rang elf und braucht jeden Zähler, um nicht in die gefährliche Zone abzurutschen. In dieser Liga mit sechs Absteigern ist die Lage besonders scharf. Genau deshalb ist dieses Duell so brisant: Winzeln sieht die Chance nach oben, Bubsheim spürt den Druck von unten. Solche Spiele tragen oft eine besondere Nervosität in sich.
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Der SV Kolbingen steht bei 27 Punkten auf Rang 13 und damit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. In einer Liga mit sechs Absteigern ist das eine Position, die jede Partie schwer macht. Ein Heimsieg würde die Mannschaft nicht nur an TSV Trillfingen heranführen, sondern auch den Abstand nach hinten wertvoll absichern.
Der TSV Trillfingen bringt 29 Punkte mit und liegt damit nur knapp vor Kolbingen. Dieses direkte Duell besitzt deshalb enormes Gewicht. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft und Selbstvertrauen. Wer verliert, nimmt zusätzlichen Druck mit in die nächsten Wochen. Viel deutlicher kann ein Nachholspiel im Tabellenmittelfeld kaum nach Kellerkampf riechen.