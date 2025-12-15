SF Hamborn 07 gehen neue Wege: Diese Trainerin übernimmt

Die vergangenen Wochen waren für die Sportfreunde Hamborn 07 wahrhaft keine leichten. Den sportlich negativen Höhepunkt gab es am vergangenen Samstag, als die Löwen das Kellerduell in der Landesliga, Gruppe 2, gegen den GSV Moers sang- und klanglos mit 0:3 verloren. Zumindest ein Kapitel konnte Sport-Vorstand Dietmar Schacht aber nun abhaken: Die Sportfreunde haben den Trainerposten neu besetzt. Soumiya Bouhadi heißt die neue Frau an der Seitenlinie.

"Jeder wusste, dass wir einen neuen Trainer suchen und es haben sich auch zahlreiche Kandidaten bei mir beworben, von denen mich aber keiner so richtig überzeugt hat, wie sie", erklärt Schacht auf Anfrage dieser Redaktion. Der Kontakt kam letztlich über Batosz Maslon zustande, der, wie Schacht auch, für den FC Schalke 04 tätig ist und meinte, er hätte da jemanden. "Dann haben wir erst telefoniert und uns dann getroffen", sagt Schacht. Im Gespräch ist der Funke dann übergesprungen.

"Mit ihrer offenen, ehrlichen und vor allen Dingen sehr ehrgeizigen Art und ihrem Fachwissen hat sie mich überzeugt. Sie hat wirklich Power und möchte etwas erreichen", betont der 63-Jährige, der zugleich auch die Chance auf etwas Besonderes gewittert hat: "Ich habe gedacht, ich muss mal etwas Außergewöhnliches machen, womit niemand in der aktuellen Situation bei Hamborn 07 rechnet." Das ist ihm gelungen. Noch nie zuvor hatte in der Landesliga eine Frau die alleinige Verantwortung an der Seitenlinie.

Schacht hat hohe Erwartungen

Die 35-jährige Bouhadi stand als Spielerin in fünf Partien für die zweite Mannschaft des MSV Duisburg in der Regionalliga auf dem Feld, ehe sie zum SV Heißen wechselte und im Herbst 2022 ihre aktive Karriere in Diensten des Mülheimer FC 97 beendete. Dort startete sie auch ihre Trainer-Karriere. Als Co-Trainerin arbeitete sie für den MFC, VfB Speldorf und Blau-Weiß Mintard. Zu Beginn dieser Spielzeit wechselte sie zum Gelsenkirchen A-Ligisten VfL Grafenwald, bei dem sie zum ersten Mal den Chefposten bekleidete.

"Sie ist total besessen vom Fußball, sie ist ehrgeizig, sie ist engagiert und hat auch das entsprechende Fachwissen und spricht vor allen Dingen auch die Sprache der Spieler. Ich erwarte von ihr, dass sie es schafft, die Mannschaft wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört, eine neue Einheit auf dem Platz zu formen und die Spieler wieder motivieren kann", betont Schacht.

Die neue Trainerin steht vor einer enormen Herausforderung. Mit zehn Punkten stehen die Löwen zum Abschluss der Hinrunde auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schon sieben Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. "Der Klassenerhalt ist das einzige Ziel", ordnet Schacht die aktuelle Lage ein. Weiter geht es für die Sportfreunde am 30. Januar mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei Viktoria Goch. Ihr Pflichtspiel-Debüt im Holtkamp gibt Bouhadi dann am 8. Februar, wenn mit dem SV Budberg ein weiteres Spitzenteam der Landesliga der Gegner ist.