SF Großerlach: „Viele Spiele durch eigene Fehler hergeschenkt“

Trainer Andreas Leins von den Sportfreunden Großerlach äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung ab dem 20. Januar, zur spielerischen Entwicklung mit Schwankungen, zu klar benannten Fehlerquellen, zu personellen Verstärkungen und zu den Zielen für die Rückrunde in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall.

Die Sportfreunde Großerlach starten am 20.01.2026 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. „Starten am 20.01.2026 in die Vorbereitung für die Rückrunde“, sagt Trainer Andreas Leins. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf einem gemeinsamen Erlebnis: „Das Highlight wird das Trainingslager am Gardasee sein.“ Dort sollen sowohl sportliche Inhalte als auch der Teamzusammenhalt weiter gestärkt werden.

Den bisherigen Saisonverlauf beschreibt Leins differenziert. „Das Abschneiden der Mannschaft spielerisch schon gut verbessert“, bilanziert er, schränkt jedoch ein: „Aber nicht konsequent über 90 Minuten gespielt, viele Spiele durch eigene Fehler hergeschenkt.“ In den letzten Partien sei jedoch ein klarer Fortschritt erkennbar gewesen: „In den letzten zwei Spielen über 90 Minuten konstant als Team gespielt und die Spiele verdient gewonnen.“ Genau daran soll angeknüpft werden: „Da müssen wir im neuen Jahr weitermachen.“

Gute Integration, schwankende Leistungen

Positiv hebt der Trainer die personelle Eingliederung hervor. „Die neuen Spieler wurden sofort gut aufgenommen“, sagt Leins. Auch der Trainingsalltag stimmt: „Trainingsbeteiligung war super, spielerisch verbessert.“ Dennoch bleibt ein zentrales Thema bestehen: „Leider das Leistungsvermögen der Mannschaft nicht immer konstant geblieben.“ Sein Fazit dazu ist klar: „Ausbaufähig.“

Eigene Fehler als Hauptproblem

Die größte Baustelle sieht Leins in der Fehlerquote. „Müssen die eigenen Fehler minimieren, weniger Geschenke verteilen“, beschreibt er den Ansatzpunkt. Gerade diese Aspekte hätten in der Hinrunde mehrfach zu unnötigen Punktverlusten geführt.

Klare Ziele für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert der Trainer konkrete Schwerpunkte. „Konstant über 90 Minuten spielen“, lautet die erste Vorgabe. Hinzu kommen defensive Verbesserungen: „Standardsituation besser verteidigen.“ Auch im Angriff sieht er Potenzial: „Im Abschluss noch zielstrebiger werden.“

Breite im Kader deutlich verstärkt

Zur Rückrunde kommen mehrere Spieler neu ins Team. „Jannik Leins, Tarik Akgün, Daniel Veloso de Figueiredo – alle vom FC Viktoria Backnang I“, ergänzt durch „Mateus Jacinto Ouana von Viktoria Backnang II“. Zudem stoßen „Mario Filipa Freitas Meireles und Ioannis Tatsis aus Oberbrüden“ dazu. Abgänge gibt es aktuell nicht: „Abgänge gibt’s Stand heute keine, der Kader wird nur in der Breite verstärkt.“

Favoriten in der Meisterfrage

Bei der Einschätzung zur Spitze der Liga nennt Leins zwei Teams. „Oppenweiler II oder Oberbrüden“, sieht er als Favoriten auf den Meistertitel in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall.