SF Großerlach trifft im Kellerduell auf Kleinaspach II In der Fußball-Kreisliga B2 klauen sich die Verfolger gegenseitig die Punkte.

Die Sportfreunde Großerlach hatten am vergangenen Wochenende endlich wieder einmal Grund zum Jubeln. Mit einem 8:1-Schützenfest gegen Rietenau reichte die Elf von Trainer Sven Müller die rote Laterne an den Gegner weiter, bei dem Trainer Viktor Balasa mittlerweile sein Amt zur Verfügung stellte. Bei den Sportfreunden ist die Stimmungslage dagegen eine ganz andere. „Einsatz, Wille und endlich auch die Chancenauswertung passten. An diese Leistung wollen wir am Sonntag anknüpfen“, erklärt der Coach des Vorletzten. Müller warnt davor, die Aufgabe gegen den Tabellenzehnten mit derselben Einstellung anzugehen, auch weil er die Gäste aus Kleinaspach als „junge und fitte Mannschaft“ einschätzt, „die uns auf Augenhöhe alles abverlangen wird“. Verletzt sind bei den Hausherren Nico Fritz und Mathias Daehn. Wieder zurück im Kader sind dagegen Fabian Noller, Valentin Ziemke und Alex Walter. Bei der Bezirksliga-Reserve aus Aspach gab es im Gegensatz zum morgigen Kontrahenten zuletzt dagegen nichts zu feiern. Kleinaspach zog beim SV Spiegelberg mit 0:1 den Kürzeren und belegt mit neun Zählern momentan den zehnten Tabellenrang. Wobei das sicherlich auch das Ergebnis dessen ist, dass bei dem Klub aus dem Hardtwald in der Bezirksliga-Mannschaft viele Spieler verletzt fehlen und deshalb auch die zweite Mannschaft derzeit nicht in Bestbesetzung antreten kann.

→ Statistik Bisher standen sich die SF Großerlach und die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II in einem Punktspiel noch nie gegenüber. Das einzige Pflichtspiel zwischen beiden Teams war ein Pokalduell vor drei Jahren, das Großerlach mit 2:0 gewann.

→ Redaktionstipp von Uwe Flegel: 3:1.