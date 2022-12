SF Großerlach jubelt erneut und Rietenau ist raus Turbulente Tage im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2.

Vergangenes Wochenende hatte Großerlach ein 8:1 über den TSV Bad Rietenau bejubelt. Eigentlich war es der erste Saisonsieg. Doch mittlerweile ist das Schlusslicht aus dem Aspacher Ortsteil ganz raus aus dem Spielbetrieb. Erst warf Trainer Viktor Balasa nach dem Debakel im Kellerduell den Bettel hin und nun hat „mir der Verein mitgeteilt, dass er seine Mannschaft abmeldet“, berichtet Rems-Murr-Bezirksspielleiter Ralph Rolli. Schon am Wochenende trat Rietenau zum Vergleich mit Sulzbach-Laufen/Gschwend nicht mehr an. Großerlach ist seinen letzten Platz trotzdem schon wieder los, gewann es doch erneut und feierte somit das zweite Mal seinen ersten Saisonsieg. Den sicherten sich die Sportfreunde nun eben gegen Kleinaspach II. Dabei begannen die Gastgeber druckvoll. Die vorhandenen Möglichkeiten wurden zunächst aber nicht genutzt. Erst in der 28. Minute klappte es. Nach einem Fehler des Aspacher Torhüters sorgte Marco Schoch mit einem Schuss aus 30-Metern für die Führung der Gastgeber. Danach verflachte die Begegnung jedoch zusehends. Kleinaspach kam nun stärker auf und hatte auch gute Torchancen. Die blieben jedoch ungenutzt. Mit der knappen Führung für die Hausherren ging es in die Pause. Der erst kurz zuvor eingewechselte Matthias Dähn erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Zwei Zeigerumdrehungen später leistete sich Gästespieler Ahmad Badawi eine Tätlichkeit und flog mit Rot vom Platz. Trotz Unterzahl verkürzte Chris-Oliver Schwagerick in der 80. Minute auf 1:2. Aspach war wieder dran, fing sich aber eine Minute vor Schluss noch das 1:3 durch Marian Teichgräber ein. „Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns“, freute sich SF-Spieler Max Neubauer. Mit diesem Sieg reichte Großerlach die rote Laterne an den TSV Lippoldsweiler weiter.