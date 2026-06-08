SF Grißheim und FC Bötzingen steigen in die Kreisliga A auf

Das Meisterteam des FC Bötzingen – Foto: Fritz Zimmermann

Nun steht bereits vor dem letzten Spieltag die Rückkehr in die Kreisliga A fest, in der die Grißheimer zuletzt in der Spielzeit 2023/24 vertreten waren. Neben den SF Grißheim steht auch der FC Bötzingen (Staffel I) als Aufsteiger fest. In der Staffel III sicherte sich der FC Rimsingen in der Nachspielzeit ein Remis gegen Verfolger FC Wolfenweiler-Schallstadt II und hat nach dem spektakulären 4:4 nun am Sonntag in Merdingen die Möglichkeit, die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern. Der FC Rimsingen führt die Tabelle vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Opfingen an. In der Staffel II geht dem SV Hochdorf mehr und mehr die Puste aus. Der Tabellenführer sammelte nur einen Zähler aus den vergangenen drei Begegnungen. Vor dem letzten Spieltag steht das Urteil der Hinrundenpartie zwischen dem SV Hochdorf und dem SV Biederbach weiter aus. Nach BZ-Informationen sieht es danach aus, dass die Partie mit 3:0 für Hochdorf gewertet wird. In diesem Fall wäre der SV Hochdorf quasi Meister und ginge mit drei Punkten Vorsprung und einem um 17 Tore besseren Torverhältnis in den letzten Spieltag und das Fernduell mit dem Zweiten TSV Alemannia Freiburg-Zähringen.

FC Bötzingen ist Meister