Walid El Kadiri bejubelt den von ihm vorbereiteten Siegtreffer. – Foto: Michael Heinz Kelleners

SF Gerresheim siegen im Verfolgerduell - wer holt Sonntag die Punkte? Mit einem klaren 4:1-Sieg hat der SC Unterbach die Spitzenposition in der Kreisliga A Düsseldorf verteidigt. Am Samstag und Sonntag ist die Konkurrenz in der Pflicht.

Der Kreisliga-A-Spieltag in Düsseldorf begann in dieser Woche bereits am Donnerstagabend - und das gleich mit einem Leckerbissen. Spitzenreiter SC Unterbach empfing den TSV Urdenbach. Am Samstag siegten die Sportfreunde Gerresheim im Verfolgerduell mit Türkgücü Ratingen 3:2. Am Sonntag sind dann die weiteren Teams gefordert. Unter anderem reist der FC Bosporus zum KSC Tesla und der VfL Benrath trifft auf TuS Gerresheim. Diese Spiele gibt es außerdem.

Spitzenreiter am Donnerstag SC Unterbach souverän

Die Mission war klar: Siegen und die Tabellenführung verteidigen. Das ist dem SC Unterbach beim 4:1-Erfolg über den TSV Urdenbach mit Bravour gelungen. Der Abend begann dabei ganz nach dem Geschmack der SCU-Verantwortlichen und der Unterbacher Anhänger. Keine drei Minuten waren auf dem Feld absolviert, als Till Arne Consilius mit seinem schon zehnten Saisontreffer das 1:0 erzielte. Noch vor der Pause sorgte Dennis Nuha für die Vorentscheidung (43.). Mitte der zweiten Hälfte war nach dem Doppelschlag von Sasa Jovanovic (65.) und Consilius (73.) alles in trockenen Tüchern. Einziger Makel an diesem Abend: Maximilian Best traf für Urdenbach kurz vor dem Ende und verhinderte so den Zu-Null-Sieg des SCU. Die haben nun vier Punkte Vorsprung im Klassement und ein deutlich besseres Torverhältnis als die Verfolger. Verfolgerduell am Samstag Yesil-Doppelpack reicht Türkgücü nicht

Türkgücü Ratingen hat das Verfolgerduell bei den Sportfreunden Gerresheim knapp verloren. Zwei Tore von Ex-Profi Samet Yesil in der ersten Hälfte reichten nicht, um etwas Zählbares einzufahren (6./38.). Für Gerresheim gelang Faouzi El Makadmi der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Nach Yesils zweitem Treffer hatte Ratingen lange Zeit die Nase vorn, ehe die Gerresheimer in ihrer Schlussoffensive noch zweimal zuschlugen. Zunächst markierte Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco mit einem sehenswerten Distanzschuss von der Strafraumkante den erneuten Ausgleich (81.). Es folgte eine gute Gelegenheit von Walid El Kadiri aus neun Metern (85.) und ein Freistoß-Lattenkracher von El Makadmi (86.), eh er es kurz darauf besser machte und zum 3:2-Endstand traf (88.). Das sind die Partien am Sonntag