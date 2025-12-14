SF Gerresheim nutzen SCU-Patzer, SC West weiter im freien Fall

Winterpause in der Kreisliga A Düsseldorf. Die Herbstmeisterschaft für den SC Unterbach stand schon vor dem letzten Spieltag des Jahres fest, durch die Niederlage gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf und den gleichzeitigen Erfolg der Sportfreunde Gerresheim beim KSC Tesla ist es an der Tabellenspitze aber wieder deutlich spannender geworden. Ganz wichtige Punkte holten der DSC 99 II und TSV Urdenbach im Abstiegskampf.
Viel spannender hätte das Duell zwischen dem SV Wersten und dem FC Büderich II nicht sein können. Marc Bergmann brachte den FCB schon nach zehn Minuten in Führung, die zehn Minuten vor der Pause sollten es in sich haben. Zunächst war es an den Hausherren. Durch einen Doppelpack von Patrick Trautner (35.) und Daniel Spanke (37.) wurde die Begegnung zunächst gedreht - doch dann kam Kevin Holland. Der Büdericher Offensivmann markierte mit seinen Saisontoren 15 und 16 innerhalb einer Minute (42./43.) den 3:2-Pausenstand für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel gelang Bastian Adoma relativ zügig der Ausgleich (54.), sodass einer packenden Schlussphase nichts mehr im Weg stand. Tore fielen zunächst nicht und es schien bereits so, als hätten sich beide Seiten mit der Punkteteilung angefreundet. Nicht so Dustin Hammes, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 4:3 erzielte, wodurch Wersten auf dem fünften Platz überwintern sollte.
Mit einem 2:0-Sieg beim KSC Tesla haben sich die Sportfreunde Gerresheim in die Winterpause verabschiedet. Walid El Kadiri (61.) sowie Faouzi El Makadmi (77.) zeichneten sich für die Treffer verantwortlich. Da der SC Unterbach patzte und sich Schwarz-Weiß Düsseldorf mit 1:2 geschlagen geben musste, kamen die Gerresheimer in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Der VfL Benrath auf Rang drei hatte beim 4:1 gegen die DJK Tusa ebenfalls keine Probleme.
Am ersten Sieg in dieser Saison hat der SC West nur kurz geschnuppert. Am Ende hieß es 3:4 gegen die Reserve des DSC 99. Zur Aufholjagd hatte Spielertrainer Anton Bobyrew in der Schlussphase angesetzt, als er zunächst das 2:4 per Strafstoß erzielte (74.), wenig später auch das 3:4 (83.). Mehr war am Ende für den SCW aber nicht drin, der mit drei Zählern nach der Hinrunde wohl für die Kreisliga B planen darf. Durchaus überraschend gewann der TSV Urdenbach mit 3:2 gegen die Sportvereinigung Hilden 05/06. Außerdem spielten ASV Tiefenbroich gegen AC Italia Hilden 2:4 und Rot-Weiß Lintorf verlor knapp mit 1:2 gegen Türkgücü Ratingen. Der TuS Gerresheim bezwang den FC Bosporus mit 3:0.
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach