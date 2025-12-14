 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die Sportfreunde Gerresheim sind wieder auf zwei Punkte am Spitzenreiter dran.
Die Sportfreunde Gerresheim sind wieder auf zwei Punkte am Spitzenreiter dran. – Foto: Michael Heinz Kelleners

SF Gerresheim nutzen SCU-Patzer, SC West weiter im freien Fall

Kreisliga A Düsseldorf: An der Tabellenspitze wird es wieder enger, zwei Kellerkinder holen wichtige Siege.

Winterpause in der Kreisliga A Düsseldorf. Die Herbstmeisterschaft für den SC Unterbach stand schon vor dem letzten Spieltag des Jahres fest, durch die Niederlage gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf und den gleichzeitigen Erfolg der Sportfreunde Gerresheim beim KSC Tesla ist es an der Tabellenspitze aber wieder deutlich spannender geworden. Ganz wichtige Punkte holten der DSC 99 II und TSV Urdenbach im Abstiegskampf.

So läuft Spieltag 17

Packender Auftakt in Wersten

Do., 11.12.2025, 20:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
4
3
Abpfiff

Viel spannender hätte das Duell zwischen dem SV Wersten und dem FC Büderich II nicht sein können. Marc Bergmann brachte den FCB schon nach zehn Minuten in Führung, die zehn Minuten vor der Pause sollten es in sich haben. Zunächst war es an den Hausherren. Durch einen Doppelpack von Patrick Trautner (35.) und Daniel Spanke (37.) wurde die Begegnung zunächst gedreht - doch dann kam Kevin Holland. Der Büdericher Offensivmann markierte mit seinen Saisontoren 15 und 16 innerhalb einer Minute (42./43.) den 3:2-Pausenstand für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel gelang Bastian Adoma relativ zügig der Ausgleich (54.), sodass einer packenden Schlussphase nichts mehr im Weg stand. Tore fielen zunächst nicht und es schien bereits so, als hätten sich beide Seiten mit der Punkteteilung angefreundet. Nicht so Dustin Hammes, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 4:3 erzielte, wodurch Wersten auf dem fünften Platz überwintern sollte.

SCU patzt, Gerresheim schließt auf

Mit einem 2:0-Sieg beim KSC Tesla haben sich die Sportfreunde Gerresheim in die Winterpause verabschiedet. Walid El Kadiri (61.) sowie Faouzi El Makadmi (77.) zeichneten sich für die Treffer verantwortlich. Da der SC Unterbach patzte und sich Schwarz-Weiß Düsseldorf mit 1:2 geschlagen geben musste, kamen die Gerresheimer in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Der VfL Benrath auf Rang drei hatte beim 4:1 gegen die DJK Tusa ebenfalls keine Probleme.

Am ersten Sieg in dieser Saison hat der SC West nur kurz geschnuppert. Am Ende hieß es 3:4 gegen die Reserve des DSC 99. Zur Aufholjagd hatte Spielertrainer Anton Bobyrew in der Schlussphase angesetzt, als er zunächst das 2:4 per Strafstoß erzielte (74.), wenig später auch das 3:4 (83.). Mehr war am Ende für den SCW aber nicht drin, der mit drei Zählern nach der Hinrunde wohl für die Kreisliga B planen darf. Durchaus überraschend gewann der TSV Urdenbach mit 3:2 gegen die Sportvereinigung Hilden 05/06. Außerdem spielten ASV Tiefenbroich gegen AC Italia Hilden 2:4 und Rot-Weiß Lintorf verlor knapp mit 1:2 gegen Türkgücü Ratingen. Der TuS Gerresheim bezwang den FC Bosporus mit 3:0.

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
3
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
1
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
0
3
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

