SF Gerresheim nutzen SCU-Patzer, SC West weiter im freien Fall

Viel spannender hätte das Duell zwischen dem SV Wersten und dem FC Büderich II nicht sein können. Marc Bergmann brachte den FCB schon nach zehn Minuten in Führung, die zehn Minuten vor der Pause sollten es in sich haben. Zunächst war es an den Hausherren. Durch einen Doppelpack von Patrick Trautner (35.) und Daniel Spanke (37.) wurde die Begegnung zunächst gedreht - doch dann kam Kevin Holland. Der Büdericher Offensivmann markierte mit seinen Saisontoren 15 und 16 innerhalb einer Minute (42./43.) den 3:2-Pausenstand für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel gelang Bastian Adoma relativ zügig der Ausgleich (54.), sodass einer packenden Schlussphase nichts mehr im Weg stand. Tore fielen zunächst nicht und es schien bereits so, als hätten sich beide Seiten mit der Punkteteilung angefreundet. Nicht so Dustin Hammes, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 4:3 erzielte, wodurch Wersten auf dem fünften Platz überwintern sollte.

SCU patzt, Gerresheim schließt auf

Mit einem 2:0-Sieg beim KSC Tesla haben sich die Sportfreunde Gerresheim in die Winterpause verabschiedet. Walid El Kadiri (61.) sowie Faouzi El Makadmi (77.) zeichneten sich für die Treffer verantwortlich. Da der SC Unterbach patzte und sich Schwarz-Weiß Düsseldorf mit 1:2 geschlagen geben musste, kamen die Gerresheimer in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Der VfL Benrath auf Rang drei hatte beim 4:1 gegen die DJK Tusa ebenfalls keine Probleme.

Am ersten Sieg in dieser Saison hat der SC West nur kurz geschnuppert. Am Ende hieß es 3:4 gegen die Reserve des DSC 99. Zur Aufholjagd hatte Spielertrainer Anton Bobyrew in der Schlussphase angesetzt, als er zunächst das 2:4 per Strafstoß erzielte (74.), wenig später auch das 3:4 (83.). Mehr war am Ende für den SCW aber nicht drin, der mit drei Zählern nach der Hinrunde wohl für die Kreisliga B planen darf. Durchaus überraschend gewann der TSV Urdenbach mit 3:2 gegen die Sportvereinigung Hilden 05/06. Außerdem spielten ASV Tiefenbroich gegen AC Italia Hilden 2:4 und Rot-Weiß Lintorf verlor knapp mit 1:2 gegen Türkgücü Ratingen. Der TuS Gerresheim bezwang den FC Bosporus mit 3:0.