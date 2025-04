Die Sportfreunde Gerresheim haben mit dem 5:! gegen Hochdahl für Aufsehen gesorgt. – Foto: Sascha Zeise

SF Gerresheim: Junge Wilde mischen die Liga auf Kreisliga A Düsseldorf: Die Sportfreunde Gerresheim ließen mit einem 5:1 beim Spitzenreiter Rhenania Hochdahl aufhorchen. Verlinkte Inhalte KL A Düsseldorf Rather SV Schwarz-Weiß VfL Benrath Unterbach + 14 weitere

In gewisser Weise handelten die Fußballer der Sportfreunde Gerresheim am vergangenen Sonntag in vorauseilendem Gehorsam. Das Ziel, die Favoriten in der Kreisliga A zu ärgern, hatte ihnen ihr neuer Sportlicher Leiter Mike Reinwart schließlich erst für die kommende Saison ins Pflichtenheft geschrieben. Doch so lange wollten die Mannen von Trainer Issam Haj Haddou dann doch nicht warten.Stattdessen sorgten sie schon am Sonntag mit einem 5:1-Auswärtssieg über den unangefochtenen Spitzenreiter Rhenania Hochdahl für Furore.

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl Rhenania H. Sportfreunde Gerresheim SF Gerreshei 1 5 Abpfiff Für manchen Außenstehenden mag der Kantersieg an der Grünstraße eine dicke Überraschung gewesen sein. Doch letztlich bestätigte der Tabellenfünfte mit dem Husarenstreich ein Stück weit das, was Insider dem Team schon länger zutrauen: Den Sportfreunden gehört in dieser Zusammensetzung die Zukunft! Daran glaubt auch Mike Reinwart, der im November 2024 die Rolle des Sportlichen Leiters übernommen hat und den schon zuvor eingeschlagenen „Jugendkurs“ konsequent weiterverfolgt. „Wir ernten gerade in den Jahrgängen 2005 und 2006 die Früchte unserer guten Jugendarbeit. Wenn wir diese Jungs nicht jetzt in unseren Seniorenbereich integrieren, wann dann“, fragt der Funktionär.

Konsequentes Setzen auf die Jugend Aus dem Jahrgang 2005, der im vergangenen Sommer der U19 entwuchs, stehen bereits acht Kicker im Kader der Ersten. Von ihnen macht vor allen Dingen Joel Konadu von sich reden. Der 19-Jährige hat in 24 Einsätzen stolze 23 Mal ins Schwarze getroffen. „Er hat bei uns eine enorme Entwicklung genommen. Das aber auch nur, weil unsere Trainer den Mut haben, bedingungslos auf junge Spieler wie ihn zu setzen“, sagt Reinwart. Auch aus dem Jahrgang 2006 rücken im kommenden Sommer vielversprechende Talente wie Reinwarts Sohn Tom oder Giuliano Nizeti nach.