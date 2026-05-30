SF Fischbachau sind Meister – ohne zu spielen

Kreuth sagte das Entscheidungsspiel am Freitagnachmittag wegen Spielermangels ab. Die Sportfreunde steigen damit in die Kreisklasse auf.

Eigentlich hätte sich die Meisterschaft in der A-Klasse 4 bei einem Endspiel entscheiden sollen. An diesem Samstagnachmittag hätten die SF Fischbachau die Möglichkeit gehabt, im Heimspiel gegen die Kreuther Kreisklassenreserve den Meistertitel zu erspielen. Doch zu diesem „Finale“, wie SF-Trainer Hans Ostner die Partie betitelt hatte, wird es nicht kommen.

Die Gäste vom Enterbach mussten die Partie am späten Freitagnachmittag aufgrund von Spielermangel absagen. Durch die Brisanz im Aufstiegsrennen der Kreisklasse, in welchem sich die Kreuther mit dem TSV Otterfing duellieren, musste die erste Mannschaft auf Personal der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Neben drei dadurch fehlenden Spielern verzeichnen die Enterbacher zwei weitere urlaubsbedingte Ausfälle – wohl zu viel, um diese Lücke zu kompensieren. Bereits unter der Woche sah FC-Trainer Jürgen Welker dieses Szenario kommen: „Die Lücke müssen wir irgendwie füllen, da sind wir dran.“

Damit sind die Sportfreunde Fischbachau ohne zu spielen ein dennoch verdienter Meister der diesjährigen Saison. Mit nur drei Niederlagen wird die beste Defensive der Liga den Gang in die Kreisklasse antreten. „Die Mannschaft hat sich das über zwei Jahre hart erarbeitet und voll verdient“, sagt Ostner.

Der TSV Hartpenning steht damit sicher dem FC Rottach-Egern in der Relegation gegenüber. „Es ist natürlich ärgerlich, da wir ja die Chance hatten, vielleicht nicht über die Relegation gehen zu müssen“, sagt TSV-Trainer Florian Voit. „Aber natürlich gratulieren wir den SF Fischbachau zu einer tollen Saison und zur Meisterschaft.“ Im Falle eines Kreuther Sieges hätte der TSV Meister werden können.

Voit: „Für uns steht somit heute schon fest, was uns erwartet, und der Fokus liegt jetzt ganz auf Rottach-Egern. Wir freuen uns auf zwei Top Spiele mit vielen Zuschauern.“