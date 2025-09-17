SF Eschbach feiern Oktoberfest Verlinkte Inhalte Kreisliga B IV SF Eschbach

be Sportfreunde, wir laden euch recht herzlich zu unserem diesjährigen Oktoberfest nach Eschbach am kommenden Samstag, den 20.09. ein.r steigt um 16:30 Uhr das Spiel Sportfreunde Eschbach gegen die Sportfreunde aus Hügelheim.

Anschließend erflogt um 18:30 Uhr der traditionelle Fassanstich durch die Bürgermeisterin, Sarah Michaelis und die musikalische Eröffnung durch den örtlichen Musikverein Eschbach. Weitere Programmpunkte sind die Füchse (bekannt aus dem Fernsehen sowie vom Ballermann) und der original bayrische Musiker Roy Amorado.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Wir freuen uns auf euer Kommen! Eure Sportfreunde aus Eschbach