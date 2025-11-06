 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die SF Elzach-Yach agierten zuletzt mit dem SC Lahr um Pedro Allgaier (rechts) auf Augenhöhe.
Die SF Elzach-Yach agierten zuletzt mit dem SC Lahr um Pedro Allgaier (rechts) auf Augenhöhe. – Foto: Wolfgang Künstle

SF Elzach-Yach wollen gegen Wolfenweiler-Sch. den Heimvorteil nutzen

Heimspiele für Hausen, Auggen und Teningen

Fünf Spiele sind es in der Fußball-Verbandsliga noch bis zur Winterpause. Am Samstag geht es für die SF Elzach-Yach und den FC Wolfenweiler-Schallstadt im direkten Duell um Punkte gegen den Abstieg.

Die Partie in Elzach ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Der FC Wolfenweiler/Schallstadt kann mit einem Auswärtssieg am Samstag (14.30 Uhr) das Polster auf die Abstiegszone ausbauen, die Elztäler den Kontakt zum Tabellenmittelfeld wieder aufnehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Lukas Karrer (BZ)Autor