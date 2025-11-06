Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SF Elzach-Yach agierten zuletzt mit dem SC Lahr um Pedro Allgaier (rechts) auf Augenhöhe. – Foto: Wolfgang Künstle
SF Elzach-Yach wollen gegen Wolfenweiler-Sch. den Heimvorteil nutzen
Fünf Spiele sind es in der Fußball-Verbandsliga noch bis zur Winterpause. Am Samstag geht es für die SF Elzach-Yach und den FC Wolfenweiler-Schallstadt im direkten Duell um Punkte gegen den Abstieg.
Die Partie in Elzach ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Der FC Wolfenweiler/Schallstadt kann mit einem Auswärtssieg am Samstag (14.30 Uhr) das Polster auf die Abstiegszone ausbauen, die Elztäler den Kontakt zum Tabellenmittelfeld wieder aufnehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.