SF Elzach-Yach übergeben Erlös des Pokalfinalstages an die Lebenshilfe

Vor kurzem fand die Spendenübergabe an die Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. durch die Sportfreunde Elzach-Yach e.V. statt. Aus dem Erlös vom Pokalfinalstages Ende Mai übergaben die beiden Vorstandsprecher des Vereins Marius Wernet und Florian Owczaryszek einen Scheck von 1.030 Euro an die Verantwortlichen der Lebenshilfe.

„Wir sind froh, dass der Finaltag an Christi Himmelfahrt so gut und harmonisch abgelaufen ist und wollten daher auch etwas Gutes tun“, so Florian Owczaryszek, der zuständige Vorstand für Sport und stellvertretende Vorstandssprecher. Und Vorstandssprecher Marius Wernet ergänzt: „Wir hatten bei der Spendenübergabe schöne Gespräche über Fußball und freuen

uns in der Zukunft vielleicht das ein oder andere für Menschen mit Beeinträchtigung anbieten zu können. Ebenso freuen wir uns, wenn diese Menschen zu uns auf den Sportplatz kommen und unseren Mannschaften bei den Spielen anfeuern.“

Auch die Verantwortlichen des Vereins Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. freuten sich riesig über die Unterstützung. „Bereits im Vorfeld fanden wir die Idee der Sportfreunde sehr beeindruckend, 50 Cent je Eintrittskarte für soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen“, so Karl Burger, der Vorstandsvorsitzende des Vereins. Und Geschäftsführer Martin Schmid ergänzt: „Dieses Engagement ist ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität und Verantwortung in der Region“. Die Spende wird – so ist geplant – direkt den Menschen im Ambulanten Wohnen des

Trägers im Elztal zugutekommen. Sie soll dabei helfen, die Lebensqualität und Teilhabechancen der Bewohner in den Einrichtungen des Vereins zu verbessern.