SF Elzach-Yach setzen weiter auf den internen Zusammenhalt

Aus geringen Mitteln das Maximale herausholen – so arbeiten die Fußballer der Sportfreunde Elzach-Yach seit Jahren erfolgreich. Der personelle Umbruch hält vor der neuen Verbandsligasaison an.

Als Sportfreunde-Stürmer Jonas Schmieder am 29. Spieltag der vergangenen Saison beim abstiegsbedrohten Offenburger FV nach einem 0:1-Rückstand in der 73. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielt, brechen alle Dämme. Die gesamte Mannschaft läuft jubelnd zur Trainerbank, die Erleichterung ist spürbar. Die Sportfreunde Elzach-Yach haben den Verbleib in der Verbandsliga perfekt gemacht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.