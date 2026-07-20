SF Elzach-Yach gehen mit zahlreichen Neuen in die kommende Saison

Die 1. Mannschaft der Elztäler Sportfreunde befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nachdem dem etwas unglücklichen, aber dann auch auch deutlichen Abstieg aus der Verbandsliga, nun wieder in der Landesliga, Staffel 2. Hier war man vor dem Aufstieg in das Verbandsoberhaus 2019 schon viele Jahre fester Bestandteil, bis auf ein kurzes Intermezzo in der Verbandsliga vor 18 Jahren. Nun setzt man in der Werner-Gießler-Arena verstärkt auf eigene Erfahrung und auch einige junge Neuzugänge, auch aus der eigenen Jugend.
„Das neue Trainerteam um den erfahrenen Jan Ernst (zuletzt Jugend des Freiburger FC), den bisherigen Torwarttrainer Michael Kaltenbach und den neuen Co-Trainer Salvatore Zirilli (Simonswald II) freuen sich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft in die neue Runde zu starten,“ so Florian Owczaryszek, der zuständige Vorstand Sport und stellvertretende Vorstandssprecher. Und ergänzt: „Wir sind sicher, mit der Mischung aus erfahrenen Spielern und auch den jugendlichen Neuzugängen eine gute Mischung für die Landesliga zu haben, auch wenn uns wichtige Spieler verlassen haben“.
Die Neuzugänge sind Samuel Klausmann (SV Haslach), Raphael Ibe (Bahlinger SC II) sowie Youssef Ouazaz und Nazer Alissa aus der Verbandsliga-A-Jugend des FC Emmendingen. Aus der zweiten Mannschaft rückt Jan-Cedric-Escher auf. Aus der eigenen A-Jugend, die Staffelsieger in der Bezirksliga Freiburg wurde, kommen mit Lars Wisser, Felix Wisser, Paul Wölfle und Max Bartholomä mehrere Nachwuchskräfte in den Landesliga-Kader.
Ganz besonders freut sich der sportliche Leiter, dass zwei Elzacher mit Verbandsligaerfahrung nun wieder nach einem Jahr in ihre Heimat zurückkommen. Mario Imhof (33) und Manuel Dick (30) von der SG Simonswald-Obersimonswald. Weiter wird das Torwartteam nun noch mit dem erfahrenen Stefan Lohrer (34), zuletzt beim SV Biengen, ergänzt.
Zum Ende der ersten Vorbereitungswoche konnte man einen ersten Test gegen die U23 des Bahlinger SC – auch wenn ein Teil der Mannschaft beim JGA des ehemaligen SF-Goalgetters Laurentius Becherer im Bregenzerwald weilte – mit 5:0 deutlich für sich entscheiden. Sicher schwieriger wird es am kommenden Sonntag um 13 Uhr in der Werner-Gießler-Arena, wenn mit dem Oberliga-Absteiger FC Denzlingen, ein weiterer Test ansteht.