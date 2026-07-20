SF Elzach-Yach gehen mit zahlreichen Neuen in die kommende Saison

„Das neue Trainerteam um den erfahrenen Jan Ernst (zuletzt Jugend des Freiburger FC), den bisherigen Torwarttrainer Michael Kaltenbach und den neuen Co-Trainer Salvatore Zirilli (Simonswald II) freuen sich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft in die neue Runde zu starten,“ so Florian Owczaryszek, der zuständige Vorstand Sport und stellvertretende Vorstandssprecher. Und ergänzt: „Wir sind sicher, mit der Mischung aus erfahrenen Spielern und auch den jugendlichen Neuzugängen eine gute Mischung für die Landesliga zu haben, auch wenn uns wichtige Spieler verlassen haben“.

Die Neuzugänge sind Samuel Klausmann (SV Haslach), Raphael Ibe (Bahlinger SC II) sowie Youssef Ouazaz und Nazer Alissa aus der Verbandsliga-A-Jugend des FC Emmendingen. Aus der zweiten Mannschaft rückt Jan-Cedric-Escher auf. Aus der eigenen A-Jugend, die Staffelsieger in der Bezirksliga Freiburg wurde, kommen mit Lars Wisser, Felix Wisser, Paul Wölfle und Max Bartholomä mehrere Nachwuchskräfte in den Landesliga-Kader.