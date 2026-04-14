SF Elzach-Yach den Generationswechsel im Vorstand geschafft

Vereinsvorstand Marius Wernet, hier als Spieler in der Verbandsliga – Foto: Daniel Thoma

Wer führt den Verein in die nächste Generation? Vor dieser Frage stand vor einigen Jahren ein Fußballverein aus dem Elztal. Heute gelten die Sportfreunde Elzach-Yach als Musterbeispiel für gelungenen Umbruch. Wie kam es dazu?

Die Sportfreunde Elzach-Yach selbst sind ein Kind der nächsten Generation. Der Fußballverein entstand aus der Fusion des SC Elzach, gegründet 1925, mit dem SV Yach, Baujahr 1967. Um sich den "Zukunftsherausforderungen gemeinsam zu stellen", wurden zum 1. Juli 2002 die Sportfreunde gegründet. Und die haben die Zukunft gemeistert: Die erste Herrenmannschaft kickt in der fünften Liga. Der Club darf zum zweiten Mal in Folge das Bezirkspokalfinale ausrichten. Und wenn es um die Zukunftsfähigkeit geht, reicht ein Blick an die Vereinsspitze. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.