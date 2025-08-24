SF Elzach-Yach bezwingen den SV 08 Laufenburg mit 2:1

Vor Wochenfrist hatten sich die SF Elzach-Yach nach einem Rückstand in Kuppenheim noch ein 1:1 erkämpft, nun legte die Mannschaft von Kevin Maier im ersten Heimspiel der Saison nach und feierte einen glücklichen, aber nicht unverdienten 2:1-Heimsieg.

"In den ersten zwanzig Minuten haben wir ordentlich Druck nach vorne entwickelt", beschrieb SF-Trainer Kevin Maier die Anfangsphase. "Wir hatten viele Ballgewinne, aber wir konnten oft den letzten Pass nicht an den Mann bringen." Der fehlenden Präzision wegen konnte Elzach nur wenige Torchancen generieren.

Elzach-Yach: Niklas Schindler, Volk, Winterhalter, Meier (90.+2 Escher), Dick (54. Trenkle), Wernet, Klank (83. Schindler), Lange (76. Ohnemus), Florian Bührer, Claudius Bührer (61. Tanor), Jan-Luca Schindler. Tore: 1:0 Jan-Luca Schindler (20.), 1:1 Knab (28.), 2:1 Wernet (81.). Schiedsrichter: Franke (Oberharmersbach). Zuschauer: 130.