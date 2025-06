Die SF-Trainer Kevin Maier (links) und Florian Schätzle (rechts) mit den Neuzugängen und Rückkehrern Jan Luca Schindler (Zweiter von links), Emmanuel Tanor, Dominik Klank und Lion Lange. – Foto: Verein

SF Elzach-Yach begrüßen vier Zugänge zum Trainingsstart Verbandsligist setzt auf breitere Spielerdecke für kommende Runde +++ Jan Luca Schindler, Lion Lange, Dominik Klank und Emmanuel Tanor neu bei den Sportfreunden Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet VL Südbaden Elzach-Yach Elzach-Yach

Am vergangenen Samstag starteten die Sportfreunde SF Elzach-Yach in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Mit dabei auch vier Neuzugänge, die den weitgehend bewährten Kader nun ergänzen. Die Verbandsliga nimmt das Trainerteam mit Kevin Maier, Florian Schätzle und Torwarttrainer Michael Kaltenbach in Angriff. Für die zweite Mannschaft (Kreisliga A) sind Benedikt Disch, David Storz und Marius Becherer zuständig. Das „Kompetenzteam“ Jörg und Andreas Schmieder, Adrian Winning und Benny Ganz hat für die Dritte (Kreisliga B) zugesagt.

„Nachdem wir mit Manuel Dick als spielender Co-Trainer und Mario Imhof zur SG Simonswald-Obersimonswald sowie Robin Dengler, der zurück zu seinem Heimatverein der SG Prechtal-

Oberprechtal geht, drei durchaus namhafte Abgänge haben, konnten wir uns aber auch wieder gut ergänzen“, so Florian Owczaryszek, der Vorstand Sport und stellvertretende Vorstandssprecher der SFEY. Neu bei den Elztälern ist Jan Luca Schindler (29), ein Stürmer vom FV Ettenheim. „Hier erhoffen wir uns mehr Durchschlagskraft in der Offensive,“ so Florian Owczaryszek. Ebenso von Lion Lange (22), Offensivspieler vom Freiburger FC, einem früheren Elzacher Jugendspieler. Da er auch in der Fußballschule des SC Freiburg weilte, bringt er eine gute Grundausbildung mit. Lange ist variabel einsetzbar. Hinzu kommen noch Verbandsliga-Absteiger FC Waldkirch der Rückkehrer Dominik Klank (23) für die defensive Außenbahn – hier ist der Kontakt in dem einen Jahr seiner Abwesenheit nie abgerissen - und Emmanuel Tanor (26), ein weiterer variabler Offensivspieler.