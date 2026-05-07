SF Düren suchen den Turnaround nach sechs Niederlagen in Folge Frechen 20 empfängt die Sportfreunde Düren von Niklas Lohrer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel mussten die Sportfreunde sich mit 1:3 geschlagen geben. – Foto: Nick Förster

Am 26. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die SpVg Frechen 20 die Sportfreunde Düren. Während Frechen auf eine insgesamt solide Saison mit Höhen und Tiefen zurückblickt, ist der Abstieg für die Gäste kaum noch zu verhindern.

Konstante Personalsorgen bei Frechen Die Saison der „Zwanziger“ war geprägt von vielen Höhen und Tiefen und nahezu konstant von personellen Problemen. Besonders bitter: Top-Torjäger Patrick Friesdorf, der ab Sommer neuer Cheftrainer werden soll, fällt mit Kreuzband- und Meniskusriss langfristig aus. Zuletzt erkämpfte sich Frechen auf heimischem Rasen im Kurt-Bornhoff-Stadion ein 1:1 gegen den SSV Merten. Nun soll zuhause wieder ein Sieg her. Trainer Okan Özbay sieht zumindest leichte Entspannung in der Personalsituation: „Personell ist die Lage wieder ein bisschen besser, außer dass wir auf unseren Kapitän Tobias Stecker verzichten müssen. Das tut extrem weh.“ Immerhin kehren mehrere Spieler zurück: „Durch Miran Agirbas, Frederic Mäntele und Hamza Hachimi haben wir wieder mehr Möglichkeiten.“

Warnung vor kampfstarken Dürenern Trotz der schwierigen Lage des Gegners warnt Özbay ausdrücklich vor den Sportfreunden:

„Die Sportfreunde Düren kämpfen mit Leidenschaft um jeden Punkt, auch wenn das Glück nicht auf ihrer Seite ist.“ Vor allem die knappen Niederlagen der vergangenen Wochen seien ein Warnsignal: „Sie haben viele Spiele in den Schlussminuten verloren und gestalten die meisten Spiele knapp.“ Deshalb fordert der Frechener Trainer einen konzentrierten Auftritt: „Unser Ziel ist, dass wir nicht auf das Glück der letzten Minuten hoffen, sondern von Beginn an zeigen, dass wir das Spiel zuhause gewinnen wollen.“ Abstieg könnte feststehen Bei den Sportfreunde Düren wird die Lage dagegen immer prekärer. Sechs Niederlagen in Folge haben eine Annäherung an das rettende Ufer verhindert. Symbolbild dafür war der vergangene Spieltag: Gegen Königsdorf kassierten die Sportfreunde in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das entscheidende 2:3 per Sonntagsschuss.