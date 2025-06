SF Düren schnappen sich den Kreispokal-Titel im Elfmeterschießen

Es ist die dramatische Krönung einer herausragenden Spielzeit der Sportfreunde Düren. Im Prestigeduell und Endspiel gegen den SV Kurdistan Düren kassierte der Landesliga-Meister zwar noch kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer, berappelte sich daraufhin aber im Elfmeterschießen. Am Ende steht ein 7:6 (1:1) -Erfolg für die Mannschaft von Marcel Demircan zu Buche.

Bei brühwarmen Außentemperaturen übernahmen die Sportfreunde zunächst die Spielkontrolle, Kurdistan zog sich in die eigene Hälfte zurück und spekulierte auf Konter, konnte sich dadurch aber kaum offensiv entfalten. So machte sich die anfängliche Druckphase des kommenden Mittelrheinligisten bezahlt. Nach einem feinen Steckpass war Leon Chrisanth entwischt und überwand Schlussmann Philipp Kabil mit einem coolen Lupfer (8.).

Es deutete sich eine klare Angelegenheit an, doch beinahe aus dem Nichts gelang dem SV die postwendende Antwort. Der oft mit langen Bällen gesuchte Junhui Lee erhielt einen Pass in die Spitze, umkurvte Keeper Philipp Müller und schloss gekonnt ins leere Tor ab (9.). Mit dem Gegentreffer war es ein anderes Spiel. Kurdistan wurde mutiger, das dominante Angriffspressing der Sportfreunde nahm ab. Und mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurde Kurdistan immer konkreter. Zunächst schnupperte Salifu Krubally mit einem Kopfball nach Eckstoß am Ausgleich, konnte jedoch nicht ausreichend Druck hinter das Spielgerät bringen (31.). Wenig später vergeben Inan Naki und Emrullah Yasar eine Doppelchance vor dem gegnerischen Tor (34.), auch Veli Cebe hatte kein Glück und nickte nach einem Eckstoß über den Querbalken (35.).