SF Düren rettet Punkt gegen Pesch: "Mittleres Bezirksliga-Niveau"

Vor rund 110 Zuschauern trennten sich die Sportfreunde Düren und der FC Pesch am dritten Spieltag der Mittelrheinliga 2:2. In einer Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten brachte Koray Karabulut die Gastgeber zunächst in Führung. Nach der Pause drehte Pesch das Spiel durch Denis Massold und Chang-yoon Woo, ehe Xhelal Kurtaliqi kurz vor Schluss zum 2:2-Endstand traf.

Für Adriano Terranova war es das Debüt als Cheftrainer des FCP, nachdem er erst zu Wochenbeginn von der zweiten Mannschaft ins Amt gerückt war. „Eine intensive Woche liegt hinter uns. Montag die Nachricht über den Trainerwechsel, Mittwoch Training auf einem Ausweichplatz und Freitag Abschlusstraining. Hinzukommen Gespräche, Telefonate. Ich bin froh und dankbar, wie die Jungs die Situation und mich aufgenommen haben und die neue Spielidee umgesetzt haben“, sagte Terranova.

Der neue Coach sah einen starken Auftritt seines Teams: „Wir waren auf das Spiel und den Gegner gut vorbereitet, wir wussten, was uns erwartet. Wir gehen mit einem Rückstand in die Halbzeit, haben im letzten Drittel nicht sauber gearbeitet und uns nicht in Schussposition gebracht. In der zweiten Halbzeit beginnen wir direkt mit einem Lattentreffer. Wir haben das Spiel gut im Griff, verpassen nur das 3:1 zu machen und den Deckel drauf zu setzen. So führt dann die Ecke kurz vor Schluss zum Ausgleich. Gefühl einer Niederlage, dennoch ein Punkt auswärts.“

Trotz des verpassten Sieges überwiegt bei Terranova die Vorfreude: „Nachdem ich als Co-Trainer unter Ali Meybodi bereits Erfahrung in der Mittelrheinliga sammeln durfte, war es tatsächlich keine große Umstellung oder Überraschung für mich. Ich freue mich riesig auf mein erstes Heimspiel, wahrscheinlich wird dann die Nervosität etwas größer sein.“

Auf der anderen Seite sprach Dürens Trainer Marcel Demircan von einem glücklichen Zähler: „Wir haben ganz klar einen Punkt gewonnen. Wir können froh sein, dass wir den überhaupt noch haben. Vom Niveau her war es kein gutes Spiel.“

Demircan: "War fürchterlich"

Demircan fand deutliche Worte: „Die Situation bei Pesch ist eine andere als bei uns. Bei uns war ein bisschen Euphorie und wir sind gut angekommen in der Liga. Pesch ist mit null Punkten gestartet. Die sind nicht zu uns gekommen um das Spiel machen und wir waren nicht in der Lage, das Spiel zu machen. Ich würde sagen, die erste Halbezeit war mittleres Bezirksliga-Niveau. Dann hat Pesch sich enorm gesteigert, hat richtig gut gezockt. Wir haben das Niveau gehalten und Passqualität, Laufbereitschaft, Team-Chemie war fürchterlich. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr so ein schlechtes Spiel gesehen von uns.“

Das Fazit des Trainers fiel dementsprechend ernüchternd aus: „Ich habe gesehen, woran es liegt. Ich kann mir daraus die Schlüsse ziehen, weil die Trainingswoche war ebenfalls schlecht von einigen. Dann müssen wir uns an die eigene Nase packen.“