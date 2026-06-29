SF DJK Mastbruch feiert Klassenerhalt in der Landesliga

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Die SF DJK Mastbruch war am 31. Mai 2026 aufgrund der schlechteren Tordifferenz aus der Landesliga Staffel 1 abgestiegen. Seitdem kämpften die Ostwestfalen um den Klassenerhalt, da die Regelung, was bei Punktgleichheit geschieht, dieses Jahr erstmals nicht eindeutig formuliert worden war.

Nun geht der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) erneut den Weg des geringsten Widerstands und lässt sich wie beim Aufstieg des punktgleichen SuS Stadtlohn auf einen Deal ein. Die SF DJK Mastbruch wird in die fünfte Landesliga-Saison in Folge gehen und zieht die Beschwerde zurück.

Eine Entscheidung zur Punktgleichheit ist damit erneut nicht gefallen. Dies dürfte insbesondere die Bezirksliga-Vizemeister stören, die auch noch am Grünen Tisch um den Aufstieg kämpfen.

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