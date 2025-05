SF Charlottenburg-Wilmersdorf gewinnt Topspiel

SF Charlottenburg Wilmersdorf Jubeltraube – Foto: Olaf Kapell

Die Bezirksliga Staffel 2 steuert auf ihren dramatischen Höhepunkt zu. Wer schafft den Sprung in die Landesliga – und wer muss den bitteren Gang in die Kreisliga antreten? Der 28. Spieltag verspricht Spannung pur, denn gleich mehrere Partien haben direkten Einfluss auf die Entscheidungen oben wie unten in der Tabelle. Alle Spiele in der Nachschau Einfach unten auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Infos zum Spiel zu gelangen

Borussia Pankow feiert einen deutlichen 6:2-Sieg gegen Anadoluspor. Bereits in der ersten Halbzeit ziehen die Hausherren durch Tore von Wieland, Kreft, Schönrock, Blase und Stehl auf 5:0 davon. Nach der Pause verkürzt Sözen zunächst, doch Garmshausen sorgt für das sechste Pankower Tor, bevor Mikelatze noch einmal für Anadolu trifft. Für Pankow sind es wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der SFC Friedrichshain gewinnt bei Brandenburg 03 mit 2:1 und holt sich damit drei wichtige Zähler. Köberl und Feldmann treffen früh für die Gäste. Brandenburg gelingt noch vor der Pause der Anschluss durch Atabas, doch trotz einer Roten Karte für Arslan verteidigt Friedrichshain den Vorsprung konsequent.

Der SV Blau-Gelb setzt sich bei TuS Makkabi II mit 2:1 durch. Haag bringt Makkabi in Führung, Hanisch gleicht kurz darauf aus. Lange Zeit bleibt es spannend, ehe Paul Kolmsee zehn Minuten vor Schluss für den Auswärtssieg sorgt.

Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf gewinnen im Spitzenspiel der 2. Abteilung mit 4:2 gegen den Weißenseer FC. Häger trifft früh doppelt und bringt sein Team in Führung. Noch vor der Pause verwandelt Sawan einen Eckball direkt. Kurz nach Wiederanpfiff baut Diakite den Vorsprung weiter aus. Weißensee gelingt es durch Metz und Gaertner noch, zu verkürzen, doch der Spitzenreiter lässt sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und bleibt klar Tabellenführer. Weißensee rutscht auf Platz vier ab.

Schwarz-Weiß Spandau und Mahlsdorf/Waldesruh trennen sich mit einem 2:2. Miguel bringt die Gäste in Führung, doch Krause dreht die Partie zunächst mit einem Doppelschlag. Im zweiten Durchgang gleicht Zabad für die Spandauer aus. In einem umkämpften Spiel bleibt es am Ende bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.

Amed entführt mit einem knappen 2:1-Sieg drei Punkte aus Spandau. In einer zähen Partie sorgt Shakhrai nach 70 Minuten für die Gästeführung. Asuev gelingt zwar der Ausgleich, doch Tasan trifft in der Nachspielzeit noch einmal für Amed. Der Erfolg bringt Amed wieder auf den zweiten Tabellenplatz.

Union 06 setzt sich mit 3:2 gegen Traber durch. Feig, Masiuk und Nolting treffen in einer dominanten ersten Hälfte für die Gastgeber. Traber kämpft sich mit Treffern von Abdallah und Phongmany zurück, doch Union bringt den Sieg über die Zeit.