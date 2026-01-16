SF Bulmke verstärkt sich im Aufstiegskampf mit Ex-Oberliga-Akteur

Der 29-jährige Girolamo Tomasello verstärkt die Defensive der Sportfreunde Bulmke. Der Gelsenkirchener Verein überwintert mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 1 in der Bezirksliga 9.

Zuletzt stand Tomassello anderthalb Jahre bei Landesligist SW Wattenscheid 08 unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der gebürtige Gelsenkirchener mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 (2007-14), wo er wertvolle Erfahrungen auf hohem sportlichem Niveau sammeln konnte.

Zu Beginn seiner Laufbahn lief er für den FC Kray in der Regionalliga West auf (zehn Einsätze). Es folgten sechs Jahre in der Oberliga Niederrhein (Kray sowie ETB SW Essen), bevor er nach Westfalen zurückkehrte und für den Westfalenligisten RSV Meinerzhagen 25 Einsätze absolvierte (2022/23).