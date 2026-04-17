SF Bronnen trennen sich von Klaus Wurm

Michael Laupheimer (rechts im Bild) wird Nachfolger von Klaus Wurm – Foto: SF Bronnen

Bei den SF Bronnen hat die sportlich schwierige Entwicklung der vergangenen Wochen in der Kreisliga A3 Oberschwaben personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Der Verein hat sich von Trainer Klaus Wurm getrennt, der die Mannschaft erst zu Beginn der Saison 2024/25 übernommen hatte. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Nach einer sportlich schwierigen Phase mit zuletzt 13 Spielen ohne Sieg hat sich der Verein dazu entschieden, Trainer Klaus Wurm von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Die Entscheidung fällt in einer Phase, in der sich die Mannschaft in einer angespannten tabellarischen Situation befindet. Mit 16 Punkten belegen die SF Bronnen aktuell den vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga A3 Oberschwaben. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Zuletzt musste die Mannschaft zudem eine deutliche 0:3-Niederlage gegen die SGM Rot/Haslach hinnehmen.

Trotz der sportlichen Entwicklung hebt der Verein in seiner Mitteilung die Arbeit des scheidenden Trainers hervor: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Klaus Wurm für sein Engagement, seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in unserem Verein und wünschen ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute.“

Für die verbleibenden Spiele der Saison setzt der Verein zunächst auf eine interne Lösung. „Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Michael Laupheimer die Verantwortung für die Mannschaft.“ Damit liegt die sportliche Verantwortung vorerst bei einem Mann, der schon seit der Saison 17/18 für Bronnen spielt und das Team bestens kennt.

Die Marschroute für die kommenden Wochen ist klar formuliert. „Unser gemeinsames Ziel ist es, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden und die verbleibende Saison positiv zu gestalten.“

Abstiegskampf spitzt sich zu

Bereits am kommenden Sonntag steht ein richtungsweisendes Spiel an: Um 15 Uhr empfängt Bronnen das Schlusslicht SV Kirchdorf zum direkten Duell im Tabellenkeller. In dieser Begegnung geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um ein mögliches Signal im Kampf um den Klassenerhalt.

Für die SF Bronnen beginnt damit eine entscheidende Phase der Saison, in der jeder Punkt zählen wird.