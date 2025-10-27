Broekhuysen bleibt oben dran. – Foto: Cindy Jahn

SF Broekhuysen tun sich auch gegen den SV Haldern schwer Der Tabellenzweite der Bezirksliga gewinnt sein Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Haldern und nimmt wieder Kurs in Richtung Spitzenplatz. Denn der Ligaprimus VfL Rhede hat überraschend Federn gelassen. Das Fazit von SFB-Coach Sebastian Clarke Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Broekhuysen SV Haldern

Nach der überraschenden Niederlage am vergangenen Mittwoch bei BW Dingden II wollten die Sportfreunde Broekhuysen in der Bezirksliga Wiedergutmachung betreiben. Zu Gast war der SV Haldern. Doch auch gegen das Schlusslicht tat sich der Gastgeber lange schwer, ehe der 2:0 (1:0)-Erfolg in der Schlussminute endgültig gesichert wurde.

Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen SV Haldern SV Haldern 2 0 Abpfiff Die Partie begann für die Sportfreunde zunächst nach Plan. Nach einem Eckball stand Nils Lachmann am langen Pfosten goldrichtig und schob nach 18 Minuten zur 1:0-Führung ein. Danach ließen allerdings die Gäste eine hochkarätige Chance zum Ausgleichstreffer liegen. Broekhuysens Stan Hesen hatte kurz vor der Pause die 2:0-Führung auf dem Fuß, doch Gäste-Keeper Nico Hakvoort verhinderte mit einer starken Parade den Treffer.

So blieb auch nach dem Seitenwechsel die Begegnung weiter offen. Der SV Haldern suchte bei Wind und Kälte sein Glück über hohe Bälle, die Abwehr der Gastgeber blieb aber stabil. Nur einmal musste sich SFB-Torhüter Marek Schaffers kurz nach der Pause mächtig strecken, um den Ausgleich zu verhindern. Erst in der Schlussminute sorgte Nils Lachmann mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung und machte den Pflichtsieg für die Broekhuysener perfekt.