SF Broekhuysen sichern Relegation ab, TuS Xanten springt nach oben

Der Blick auf den Spieltag. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Der VfL Rhede behauptet seine Spitze weiter, während Sportfreunde Broekhuysen im Topspiel bei DJK Twisteden gewinnt. Im Keller sendet SV Haldern ein deutliches Signal gegen die SV Friedrichsfeld, während TuS Xanten bei Sportfreunde 97/30 Lowick dreht.

Der SV Blau-Weiß Dingden II musste gegen den TuS Stenern zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem David Heveling die Gäste früh in Führung gebracht hatte (13.). Stenern hielt die Partie lange offen, ehe Dingden im zweiten Durchgang zunehmend Zugriff bekam und sich für den Aufwand belohnte. Zunächst glich Alexander Sack aus (52.), ehe die Partie in der Schlussphase kippte: Jonah Koopmann brachte die Gastgeber spät in Führung (86.), und Felix Leyking machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Durch den Sieg verbessert sich Dingden II auf Rang sieben und verschafft sich Luft nach unten, während der TuS Stenern im Tabellenkeller bleibt und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

Zwischen dem Hamminkelner SV und dem TSV Weeze entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften immer wieder Antworten fanden. Nick-Constantin Otto brachte Hamminkeln früh in Führung (10.), doch Julian Kühn glich für Weeze aus (24.). Auch in der Schlussphase blieb die Begegnung offen: Tom Wirtz traf zunächst zur erneuten Führung für den Hamminkelner SV (81.), ehe Maik van Teeffelen nur wenige Minuten später den Ausgleich erzielte (84.). Beide Teams nehmen damit einen Punkt mit, der sie im engen Tabellenmittelfeld hält. Während Hamminkeln mit nun 41 Punkten den Anschluss nach oben nicht entscheidend verkürzen kann, bestätigt der TSV Weeze seine stabile Phase und bleibt auf Tuchfühlung zu den oberen Tabellenrängen.

Der SV Rindern zeigte gegen die SGE Bedburg-Hau eine bemerkenswerte Moral und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand in einen klaren Sieg. Zunächst sah alles nach einem Auswärtserfolg aus, denn Falko Kersten (41.) und Tim Helmus (44.) brachten Bedburg-Hau kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch komplett: Mika Winkler leitete die Aufholjagd ein (50.), ehe Peter Mayr per Foulelfmeter ausglich (65.). In der Schlussphase übernahm Rindern endgültig die Kontrolle: Piet Kramer (79.), Florian Engelen (84.) und Leon Naß (89.) sorgten für einen deutlichen Endstand. Durch den Sieg verbessert sich Rindern auf 49 Punkte und festigt Rang fünf, während die SGE trotz guter erster Halbzeit im Tabellenkeller verharrt und im Kampf um Rang 15 weiter unter Druck steht.

Alemannia Pfalzdorf legte gegen Viktoria Goch II einen Blitzstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Dominik Saat (10.) und Jamie Caspers (11.) sorgten innerhalb weniger Minuten für eine komfortable Führung, die den Gästen früh den Rhythmus nahm. Im weiteren Verlauf kontrollierte Pfalzdorf die Partie und ließ kaum Chancen zu, ehe Nick Helmus in der 71. Minute den Schlusspunkt setzte. Durch den klaren Heimsieg klettert Pfalzdorf auf 36 Punkte und verschafft sich im unteren Tabellenbereich etwas Luft. Viktoria Goch II hingegen bleibt tief im Tabellenkeller stecken und benötigt in den verbleibenden Spielen dringend Punkte, um den Anschluss an den Relegationsrang nicht endgültig zu verlieren.

Die Sportfreunde Broekhuysen bestehen im Topspiel bei DJK Twisteden und bleiben im Titelrennen dran. Auch wenn die Torschützen im Spielbericht nicht aufgeführt sind, sicherten sich die Gäste einen wichtigen Auswärtssieg. Durch den Erfolg kommt Broekhuysen auf 60 Punkte und hält den Abstand zu Tabellenführer Rhede bei fünf Zählern. Twisteden bleibt mit 53 Punkten Dritter, verliert jedoch weiter an Boden im Aufstiegsrennen. Damit dürften die SFB die Relegation abgesichert haben.

Der VfL Rhede behauptet die Tabellenführung und baut den Vorsprung weiter aus. Gegen den Kevelaerer SV entwickelte sich eine enge Partie, in der lange wenig Raum für klare Abschlüsse blieb. Erst in der zweiten Hälfte fiel die Entscheidung: Luca Lorei traf in der 64. Minute zum einzigen Tor des Tages. Mit nun 65 Punkten festigt Rhede Rang eins und verschafft sich im Aufstiegsrennen ein kleines Polster. Kevelaer bleibt trotz der Niederlage bei 51 Punkten auf Rang vier, verpasst aber die Chance, näher an die Top drei heranzurücken.

Der TuS Xanten dreht ein intensives Spiel bei Sportfreunde 97/30 Lowick und sammelt wichtige Punkte. Zunächst brachte Leonard Langenbrink die Gastgeber in Führung (26.), doch Christopher Kimbakidila glich noch vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Marvin Braun per Foulelfmeter für die Führung der Gäste (61.), ehe ein Eigentor von Jannis Broß das 2:2 brachte (68.). Nur wenige Minuten später stellte erneut Braun den Endstand her (72.). Mit jetzt 38 Punkten verschafft sich Xanten weiter Luft nach unten, während Lowick bei 39 Zählern bleibt und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verpasst.

Der SV Haldern sorgt im Tabellenkeller für ein Ausrufezeichen und bezwingt die SV Friedrichsfeld deutlich. Bereits kurz vor der Pause brachte Phillip Adamczyk seine Mannschaft in Führung (45.), ehe Haldern nach dem Seitenwechsel nachlegte. Phil Winzer (69.) und ein Doppelpack von Matthias Bauhaus (83., 90.+2) machten den klaren Erfolg perfekt. Haldern verbessert sich auf 26 Punkte und wahrt zumindest rechnerisch seine Chancen, während die SV Friedrichsfeld mit 34 Punkten weiter auf Rang 14 steht und im unteren Tabellenbereich gebunden bleibt.

Zwischen Borussia Veen und Westfalia Anholt gab es keinen Sieger. Die Gäste gingen durch Oliver Paus in Führung (28.), doch Veen antwortete noch vor der Pause durch Marius Gietmann (39.). Mit dem Remis bleibt Veen bei 45 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während Anholt mit 36 Zählern weiterhin Abstand zur Abstiegszone hält, aber wichtige Punkte liegen lässt.

____

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen

So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV



32. Spieltag

Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau

So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern

So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld