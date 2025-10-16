SF Broekhuysen kassieren überraschende Niederlage

Mittwochabend, Nieselregen, 90 Kilometer auf der Autobahn – die Laune der Spieler des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen war schon vor dem Spiel bei BW Dingden II ausbaufähig. Nach 90 Minuten war sie dann endgültig im Keller. Der Tabellenzweite hatte sich eine unnötige 0:2 (0:1)-Niederlage eingehandelt. Die Aufholjagd in Richtung Spitzenreiter VfL Rhede gerät damit ins Stocken.

„Von fünf Auswärtsspielen haben wir jetzt schon drei verloren. Da müssen wir uns alle mal hinterfragen, was da eigentlich los ist“, sagte Sportfreunde-Teammanager Heinz Trienekens. Dabei sprach zunächst alles für die Gäste, die den harmlosen Gegner in den ersten zehn Minuten schwindlig spielten. Schon unmittelbar nach dem Anpfiff tauchte Maurice Horster frei vor dem gegnerischen Tor auf, scheiterte aber am BWD-Keeper Dennis Wanders. Dieser war in der stürmischen Anfangsphase der Sportfreunde im Minutentakt gefordert und verhinderte ein weiteres Mal im Duell mit Horster und gegen Nils Hannaleck den Führungstreffer des Favoriten.

Nach zehn Minuten startete der Gegner seinen ersten Angriff. Und schon stand’s 1:0 für BWD II, als Tim Harbring einen Konter abschloss. „In der Situation rutschen einige unserer Spieler aus. Ich habe den Verdacht, dass sie bei dem Wetter Sambaschuhe angezogen hatten“, so Trienekens.