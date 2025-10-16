SF Broekhuysen kassieren überraschende Niederlage

Mittwochabend, Nieselregen, 90 Kilometer auf der Autobahn – die Laune der Spieler des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen war schon vor dem Spiel bei BW Dingden II ausbaufähig. Nach 90 Minuten war sie dann endgültig im Keller. Der Tabellenzweite hatte sich eine unnötige 0:2 (0:1)-Niederlage eingehandelt. Die Aufholjagd in Richtung Spitzenreiter VfL Rhede gerät damit ins Stocken.
Nach zehn Minuten startete der Gegner seinen ersten Angriff. Und schon stand’s 1:0 für BWD II, als Tim Harbring einen Konter abschloss. „In der Situation rutschen einige unserer Spieler aus. Ich habe den Verdacht, dass sie bei dem Wetter Sambaschuhe angezogen hatten“, so Trienekens.
Anschließend sahen die knapp 100 Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Der Gegentreffer aus dem Nichts hatte den Sportfreunden frühzeitig den Stecker gezogen. Dem spielerisch eher limitierten Gastgeber reichte eine kämpferisch engagierte Vorstellung, um den Tabellenzweiten in Schach zu halten. „Gerade unsere jungen Spieler lassen sich von so etwas beeindrucken. Das sieht man auch sofort an der Körpersprache“, sagte Trienekens.
Zu allem Überfluss musste Sportfreunde-Abwehrchef Leon Peun, der sich bei einem Zusammenprall eine Prellung im Gesicht zugezogen hatte, in der Pause in der Kabine bleiben. In der 56. Minute nutzte Marco Harbring die Unordnung in der Broekhuysener Defensive zum 2:0. Dingdens Philipp Arnold hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, donnerte aber einen Foulelfmeter an die Latte (75.). Wenigstens gaben die Sportfreunde in der Schlussphase noch das eine oder andere Lebenszeichen von sich. Tobias Maaßen und Norman Schmitz trafen noch Pfosten und Latte – es blieb aber beim 0:2. Trienekens: „So müssen wir uns nicht über höhere Zielsetzungen unterhalten.“
SF Broekhuysen: Schaffers – Belzek, Peters, Peun (46. Theelen), Teegelbeckers, Hesen (65. Agirman), Hünnekens, Thier, Beterams (65. Maaßen), Hannaleck (76. Schmitz), Horster.