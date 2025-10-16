 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Broekhuysen ist auswärtsschwach.
Broekhuysen ist auswärtsschwach. – Foto: Cindy Jahn

SF Broekhuysen kassieren überraschende Niederlage

Der Tabellenzweite der Bezirksliga verliert überraschend bei BW Dingden II. Eine lange Anreise, Nieselregen, vergebene Chancen und falsches Schuhwerk inklusive.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Broekhuysen
BW Dingden II
Heinz Trienekens
Heinz Trienekens

Mittwochabend, Nieselregen, 90 Kilometer auf der Autobahn – die Laune der Spieler des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen war schon vor dem Spiel bei BW Dingden II ausbaufähig. Nach 90 Minuten war sie dann endgültig im Keller. Der Tabellenzweite hatte sich eine unnötige 0:2 (0:1)-Niederlage eingehandelt. Die Aufholjagd in Richtung Spitzenreiter VfL Rhede gerät damit ins Stocken.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
0
Abpfiff
„Von fünf Auswärtsspielen haben wir jetzt schon drei verloren. Da müssen wir uns alle mal hinterfragen, was da eigentlich los ist“, sagte Sportfreunde-Teammanager Heinz Trienekens. Dabei sprach zunächst alles für die Gäste, die den harmlosen Gegner in den ersten zehn Minuten schwindlig spielten. Schon unmittelbar nach dem Anpfiff tauchte Maurice Horster frei vor dem gegnerischen Tor auf, scheiterte aber am BWD-Keeper Dennis Wanders. Dieser war in der stürmischen Anfangsphase der Sportfreunde im Minutentakt gefordert und verhinderte ein weiteres Mal im Duell mit Horster und gegen Nils Hannaleck den Führungstreffer des Favoriten.

Nach zehn Minuten startete der Gegner seinen ersten Angriff. Und schon stand’s 1:0 für BWD II, als Tim Harbring einen Konter abschloss. „In der Situation rutschen einige unserer Spieler aus. Ich habe den Verdacht, dass sie bei dem Wetter Sambaschuhe angezogen hatten“, so Trienekens.

Broekhuysen war geschockt

Anschließend sahen die knapp 100 Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Der Gegentreffer aus dem Nichts hatte den Sportfreunden frühzeitig den Stecker gezogen. Dem spielerisch eher limitierten Gastgeber reichte eine kämpferisch engagierte Vorstellung, um den Tabellenzweiten in Schach zu halten. „Gerade unsere jungen Spieler lassen sich von so etwas beeindrucken. Das sieht man auch sofort an der Körpersprache“, sagte Trienekens.

Zu allem Überfluss musste Sportfreunde-Abwehrchef Leon Peun, der sich bei einem Zusammenprall eine Prellung im Gesicht zugezogen hatte, in der Pause in der Kabine bleiben. In der 56. Minute nutzte Marco Harbring die Unordnung in der Broekhuysener Defensive zum 2:0. Dingdens Philipp Arnold hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, donnerte aber einen Foulelfmeter an die Latte (75.). Wenigstens gaben die Sportfreunde in der Schlussphase noch das eine oder andere Lebenszeichen von sich. Tobias Maaßen und Norman Schmitz trafen noch Pfosten und Latte – es blieb aber beim 0:2. Trienekens: „So müssen wir uns nicht über höhere Zielsetzungen unterhalten.“

SF Broekhuysen: Schaffers – Belzek, Peters, Peun (46. Theelen), Teegelbeckers, Hesen (65. Agirman), Hünnekens, Thier, Beterams (65. Maaßen), Hannaleck (76. Schmitz), Horster.

Aufrufe: 016.10.2025, 15:00 Uhr
Volker HimmelbergAutor