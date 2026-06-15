SF Broekhuysen II feiern den Aufstieg – Schock für Concordia Goch

Broekhuysen II feiert den Aufstieg – Foto: Pascal Derks

Concordia Goch hat den Klassenerhalt in der Kreisliga B nicht geschafft. Trotz des deutlichen 4:1-Hinspielsiegs in der Relegation um den Klassenerhalt scheiterten die Gocher im Rückspiel beim TSV Nieukerk II mit 0:4 (0:2).

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gocher noch eine Wende herbeizuführen, aber keine Stellschraube, an der Spielertrainer André Küppers drehte, passte wirklich und führte zum Erfolg. Sven Diepers (72.) sorgte für das 3:0 und versetzte seine Mannschaft in der letzten Minute der regulären Spielzeit in einen wahren Freudentaumel, als er mit seinem Treffer den Verbleib des TSV Nieukerk II in der Kreisliga B sicherstellte.

Vor etwa 200 Zuschauern gingen die motivierten Gastgeber in der 30. Minute durch Marvin Schreiber in Führung, die Lukas Gertzen psychologisch wertvoll kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 ausbaute.

Küppers nach Abstieg: „Können einfach nicht auf Kunstrasen spielen"

„Durch zwei große individuelle Fehler sind wir ins Hintertreffen geraten, die so nicht passieren dürfen. Und wir können einfach nicht auf Kunstrasen spielen, das spiegelt auch unsere Saison wider. Der 4:1-Sieg im Hinspiel, in dem wir höher hätten gewinnen müssen, war kein Selbstläufer, da wir auswärts unsere Probleme haben. Aber die Nieukerker haben verdient gewonnen. Wir werden nun alles in Ruhe aufarbeiten, lassen die Köpfe nicht hängen, wollen nächste Saison neu angreifen und Vollgas geben“, sagte der enttäuschte, aber auch kämpferische Concordia-Coach André Küppers.

SV Bedburg-Hau scheitert krachend: 0:7-Debakel gegen Sportfreunde Broekhuysen II

Die SV Bedburg-Hau scheiterte im Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die Kreisliga A krachend. Nach dem 2:2 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch verlor das Team nun mit 0:7 (0:4) gegen die Sportfreunde Broekhuysen II, die den Aufstieg besiegelten und nach dem Abpfiff feierten.

Die SV Bedburg-Hau, die auf sieben etatmäßige Stammspieler, teils aus Verletzungsgründen, Sperren sowie Urlaub, verzichten musste, lieferte bis zum 0:1 ein gutes Spiel vor rund 300 Zuschauern ab. Aber ab der 38. Minute brachen alle Dämme, als Gian-Luca Vins zum 1:0 traf. Jannis Schmitz (42.) und erneut Vins (43., 45.) erhöhten innerhalb von drei Minuten auf 4:0.

Direkt nach Wiederanpfiff kassierte die SV Bedburg-Hau den endgültigen K.o., denn Vins (47.) erzielte seinen vierten Treffer und avancierte damit zum Matchwinner für die Sportfreunde Broekhuysen II.

In der Schlussphase stellten Maximilian Pasch (79.) sowie Mats Hünnekens (90.) den verdienten Sieg der Sportfreunde her und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A. „Wir konnten die Ausfälle der sieben Spieler nicht kompensieren, aber trotzdem gilt mein größter Respekt den Spielern, die ausgeholfen und sich gut verkauft haben. Die Broekhuysener waren uns spielerisch überlegen. Und uns hat es in der Breite des Kaders gefehlt, aber wir haben als Aufsteiger eine sehr gute Saison abgeliefert. In der kommenden Spielzeit wollen wir wieder oben angreifen“, sagte SVB-Coach Sascha Lousée.