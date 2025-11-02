Für die Sportfreunde Broekhuysen war mehr drin als ein 0:0. – Foto: Cindy Jahn

SF Broekhuysen hadern mit dem 0:0 in Veen Der Bezirksligist ist als Favorit ins Duell mit dem Gastgeber gegangen. Am Ende ist Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke alles andere als zufrieden. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Broekhuysen Veen

Die Sportfreunde Broekhuysen sind in ihrem Auswärtsspiel in der Bezirksliga, Gruppe 4 bei Borussia Veen nicht über ein Remis hinausgekommen. Auf der Sportanlage am Halfmannsweg im kleinen Alpener Ortsteil war der Tabellenzweite zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft. Am Ende musste sich das Team von Sebastian Clarke jedoch mit einem 0:0 begnügen. Der Trainer der Gäste machte nach Abpfiff keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

„Natürlich sind wir nicht zufrieden. Wir wollen immer die drei Punkte holen. Unter dem Strich waren wir im gesamten Spiel leider nicht zwingend genug. Daher können wir uns über das Ergebnis auch nicht beschweren“, sagte Sebastian Clarke. Die Sportfreunde hatten vor 120 Zuschauern von Anfang an das Kommando übernommen und den Gastgeber unter Druck gesetzt. Einmal hatten die Broekhuysener den Jubelschrei schon auf den Lippen, doch Veens Keeper Janek Keusemann gelang es, Nick Ernst noch mit den Fingerspitzen vom Ball zu trennen. In der Schlussphase wurde ein Abschluss von Norman Kienapfel auf der Linie geklärt.