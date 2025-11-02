SF Broekhuysen hadern mit dem 0:0 in Veen

Die Sportfreunde Broekhuysen sind in ihrem Auswärtsspiel in der Bezirksliga, Gruppe 4 bei Borussia Veen nicht über ein Remis hinausgekommen. Auf der Sportanlage am Halfmannsweg im kleinen Alpener Ortsteil war der Tabellenzweite zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft. Am Ende musste sich das Team von Sebastian Clarke jedoch mit einem 0:0 begnügen. Der Trainer der Gäste machte nach Abpfiff keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.
„Natürlich sind wir nicht zufrieden. Wir wollen immer die drei Punkte holen. Unter dem Strich waren wir im gesamten Spiel leider nicht zwingend genug. Daher können wir uns über das Ergebnis auch nicht beschweren“, sagte Sebastian Clarke.
Die Sportfreunde hatten vor 120 Zuschauern von Anfang an das Kommando übernommen und den Gastgeber unter Druck gesetzt. Einmal hatten die Broekhuysener den Jubelschrei schon auf den Lippen, doch Veens Keeper Janek Keusemann gelang es, Nick Ernst noch mit den Fingerspitzen vom Ball zu trennen. In der Schlussphase wurde ein Abschluss von Norman Kienapfel auf der Linie geklärt.
„Veen war bei Umschaltmomenten immer gefährlich. In der letzten Viertelstunde haben wir noch einmal hoch gepresst, aber es hat dieses Mal nicht gereicht“, sagte Sebastian Clarke.
Platz zwei konnte den Sportfreunden, die bei sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer VfL Rhede nun 23 Zähler auf dem Konto haben, an diesem Spieltag trotzdem niemand streitig machen.
„Wir sind immer selbstkritisch und hätten mit Sicherheit noch besser dastehen können. Insgesamt ist die Tabelle für mich jedoch zweitrangig. Das oberste Kriterium sind die Spiele, in denen wir mehr Punkte hätten holen können“, sagte Sebastian Clarke.
Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers – Schmermas, Horster (75. Beterams), Hünnekens (85. van Bühren), Ernst (85. Agirmann), Schmitz, Hesen, Hannaleck (56. Teegelbeckers), Peters, Brock (66. Thier), Belzek.