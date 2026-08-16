 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

SF Broekhuysen gewinnt Topspiel spät, Wickrath zittert, Fischeln stark

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch dreht beim Aufsteiger FC Aldekerk einen Rückstand und startet mit einem 4:1, Marc Rommel trifft doppelt. VfL Tönisberg holt trotz Gelb-Rot bei TSV Krefeld-Bockum einen Punkt. Freitag: Der neuformierte VfR Krefeld-Fischeln überrascht mit einem 7:1 gegen SC St. Tönis 1911/20 II, Sportfreunde Broekhuysen entscheiden das Topspiel bei der SpVg Odenkirchen tief in der Nachspielzeit und SSV Grefrath verpasst nach 0:3-Rückstand das Comeback

von André Nückel · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser
Sieg für Fischeln.
Sieg für Fischeln. – Foto: Daniel Bender

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 sind gespielt. OSV Meerbusch antwortete beim FC Aldekerk auf einen frühen Rückstand mit vier Treffern und übernimmt zunächst die Tabellenspitze. Zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg gab es dagegen keinen Sieger - obwohl Tönisberg die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Der Samstag: VfR Krefeld-Fischeln meldet sich mit einem überraschend deutlichen Sieg gegen die starke Reserve des SC St. Tönis 1911/20 II zurück, während die Sportfreunde Broekhuysen das erste Topspiel der Saison in letzter Minute für sich entscheiden. Der SSV Grefrath kommt nach einem 0:3 beim TuS Wickrath noch einmal heran, vollendet die Aufholjagd aber nicht.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
1
4
Abpfiff
Aufsteiger FC Aldekerk durfte bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga zunächst von einem perfekten Start träumen. Fabian Ampütz brachte die Gastgeber nach 13 Minuten gegen OSV Meerbusch in Führung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst Timo Fabian Kaufmann glich in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Marc Rommel traf zum 2:1 (50.), Philip Schmelzer erhöhte nur drei Minuten später (53.) und erneut Rommel stellte bereits in der 55. Minute auf 4:1. Damit erzielte Meerbusch innerhalb von zwölf Minuten vier Tore und setzt sich nach dem ersten Freitagsspiel zunächst an die Tabellenspitze. Aldekerk startet dagegen trotz früher Führung ohne Punkt, zur Wahrheit gehört aber auch: Meerbusch ist zuletzt zweimal in der Relegation gescheitert und deshalb muss ein Aufsteiger nicht zwingend punkten.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
1
Abpfiff
+Video
Ein später Treffer vor der Pause und ein Platzverweis prägten das zweite Freitagsspiel zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg. Dean Burgstede brachte die Gastgeber in der 43. Minute mit 1:0 in Führung, doch noch vor dem Gang in die Kabinen folgte der Ausgleich: Tönisberg traf in der ersten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 1:1. Gleichzeitig sah Jawad Ebrahimi Gelb-Rot (45.), sodass der VfL den zweiten Durchgang in Unterzahl absolvieren musste - und den Punkt verteidigte.

Gestern, 18:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
7
1
Was für ein Auftakt für den neuformierten VfR Krefeld-Fischeln: Gegen den SC St. Tönis 1911/20 II, der in der Vorsaison noch zur oberen Tabellenhälfte gehörte, gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers mit 7:1. Lars Heines eröffnete nach 15 Minuten, ehe die Gäste durch die Rote Karte gegen Leonard Stiels früh in Unterzahl gerieten (18.). Danach baute Fischeln den Vorsprung konsequent aus. Jannick Geraets (32.), Hendrik Schons (34.) und Niklas Geraets (42.) sorgten schon vor der Pause für das 4:0. Geraets traf nach dem Wechsel erneut (55.), ehe Luis Becker verkürzte (73.). Schons mit seinem zweiten Treffer (83.) und Milosz Nocek (88.) machten das 7:1 perfekt. Nach diesem Kantersieg übernimmt Fischeln vorerst die Tabellenspitze.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
1

Das erste Topspiel der neuen Saison wurde erst tief in der Nachspielzeit entschieden. Zwischen der SpVg Odenkirchen und den Sportfreunden Broekhuysen blieb es über 90 Minuten torlos, ehe Tom Beterams in der 90.+2 Minute doch noch für die Gäste traf. Damit startet Broekhuysen, das in der vergangenen Saison noch in einer anderen Bezirksliga-Gruppe um die Spitze spielte, mit drei Punkten in die neue Runde. Für Odenkirchen ist der Auftakt dagegen bitter: Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe Beterams die Begegnung mit dem einzigen Tor entschied. In der ersten Momentaufnahme der Tabelle reiht sich Broekhuysen damit direkt in die Gruppe der Auftaktsieger ein, während Odenkirchen nach dem ersten Spiel noch ohne Zähler bleibt.

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
3
2
Abpfiff
Der TuS Wickrath legte gegen den SSV Grefrath 1910/24 einen furiosen Start hin, musste am Ende aber noch um die ersten drei Punkte bangen. Niek Gabriel Mäder traf bereits nach fünf Minuten, Mats Schleszies erhöhte auf 2:0 (16.) und Moussa Coulibaly stellte nach nur 20 Minuten sogar auf 3:0. Doch Grefrath gab sich nicht geschlagen. Manuel Franken verkürzte per Foulelfmeter noch vor der Pause (38.), ehe Maurice Leier kurz nach Wiederbeginn das 2:3 erzielte (48.). Der komplette Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Wickrath bringt die frühe Drei-Tore-Führung damit über die Zeit und startet mit einem Sieg, während Grefrath nach seiner Aufholjagd ohne Punkt bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - DJK Dilkrath

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live
Spieltext Nettetal II - Rheydter SV

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15live
Spieltext Thomasstadt - Brüggen

Heute, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:00
Spieltext Anadolu - CSV Marathon

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV

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