SF Broekhuysen gewinnt Topspiel spät, Wickrath zittert, Fischeln stark Bezirksliga 3: OSV Meerbusch dreht beim Aufsteiger FC Aldekerk einen Rückstand und startet mit einem 4:1, Marc Rommel trifft doppelt. VfL Tönisberg holt trotz Gelb-Rot bei TSV Krefeld-Bockum einen Punkt. Freitag: Der neuformierte VfR Krefeld-Fischeln überrascht mit einem 7:1 gegen SC St. Tönis 1911/20 II, Sportfreunde Broekhuysen entscheiden das Topspiel bei der SpVg Odenkirchen tief in der Nachspielzeit und SSV Grefrath verpasst nach 0:3-Rückstand das Comeback von André Nückel · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser

Sieg für Fischeln. – Foto: Daniel Bender

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 sind gespielt. OSV Meerbusch antwortete beim FC Aldekerk auf einen frühen Rückstand mit vier Treffern und übernimmt zunächst die Tabellenspitze. Zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg gab es dagegen keinen Sieger - obwohl Tönisberg die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Der Samstag: VfR Krefeld-Fischeln meldet sich mit einem überraschend deutlichen Sieg gegen die starke Reserve des SC St. Tönis 1911/20 II zurück, während die Sportfreunde Broekhuysen das erste Topspiel der Saison in letzter Minute für sich entscheiden. Der SSV Grefrath kommt nach einem 0:3 beim TuS Wickrath noch einmal heran, vollendet die Aufholjagd aber nicht.

Aufsteiger FC Aldekerk durfte bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga zunächst von einem perfekten Start träumen. Fabian Ampütz brachte die Gastgeber nach 13 Minuten gegen OSV Meerbusch in Führung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst Timo Fabian Kaufmann glich in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Marc Rommel traf zum 2:1 (50.), Philip Schmelzer erhöhte nur drei Minuten später (53.) und erneut Rommel stellte bereits in der 55. Minute auf 4:1. Damit erzielte Meerbusch innerhalb von zwölf Minuten vier Tore und setzt sich nach dem ersten Freitagsspiel zunächst an die Tabellenspitze. Aldekerk startet dagegen trotz früher Führung ohne Punkt, zur Wahrheit gehört aber auch: Meerbusch ist zuletzt zweimal in der Relegation gescheitert und deshalb muss ein Aufsteiger nicht zwingend punkten.