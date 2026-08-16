SF Broekhuysen gewinnt Topspiel spät, Wickrath zittert, Fischeln stark

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 sind gespielt. OSV Meerbusch antwortete beim FC Aldekerk auf einen frühen Rückstand mit vier Treffern und übernimmt zunächst die Tabellenspitze. Zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg gab es dagegen keinen Sieger - obwohl Tönisberg die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Der Samstag: VfR Krefeld-Fischeln meldet sich mit einem überraschend deutlichen Sieg gegen die starke Reserve des SC St. Tönis 1911/20 II zurück, während die Sportfreunde Broekhuysen das erste Topspiel der Saison in letzter Minute für sich entscheiden. Der SSV Grefrath kommt nach einem 0:3 beim TuS Wickrath noch einmal heran, vollendet die Aufholjagd aber nicht.
Das erste Topspiel der neuen Saison wurde erst tief in der Nachspielzeit entschieden. Zwischen der SpVg Odenkirchen und den Sportfreunden Broekhuysen blieb es über 90 Minuten torlos, ehe Tom Beterams in der 90.+2 Minute doch noch für die Gäste traf. Damit startet Broekhuysen, das in der vergangenen Saison noch in einer anderen Bezirksliga-Gruppe um die Spitze spielte, mit drei Punkten in die neue Runde. Für Odenkirchen ist der Auftakt dagegen bitter: Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe Beterams die Begegnung mit dem einzigen Tor entschied. In der ersten Momentaufnahme der Tabelle reiht sich Broekhuysen damit direkt in die Gruppe der Auftaktsieger ein, während Odenkirchen nach dem ersten Spiel noch ohne Zähler bleibt.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV