SF Broekhuysen bügeln verhaltenen Start wieder aus

Nach der starken Vorbereitung und der gelungenen Generalprobe im Kreispokal bei Germania Wemb wollte der Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen daran anknüpfen und auch beim Ligastart überzeugen. Am Ende setzten sich die Sportfreunde vor heimischer Kulisse mit 3:1 (0:1) gegen den TuS Stenern durch, obwohl sie einen frühen Rückstand kassiert hatten.
Nach einem individuellen Fehler in der Defensive der Gastgeber blieben die Bocholter eiskalt und gingen durch David Heveling (13.) in Führung. Der Liga-Neuling, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga-Gruppe fünf angetreten war, zeigte sich von Beginn an giftig und sorgte dafür, dass die Broekhuysener nicht ins Spiel fanden.
Nach einer sonst ereignisarmen ersten Halbzeit nahm SFB-Trainer Sebastian Clarke einige Anpassungen in der Pause vor, die sofort halfen. Sven van Bühren (54.) köpfte den Ball nach einer schönen Flanke zum Ausgleich ein.
Die Gastgeber übernahmen in der Folge die Spielkontrolle und belohnten sich mit der Führung. Nach einem Foulspiel an Sven van Bühren blieb Luca Schermas (70.) vom Elfmeterpunkt eiskalt und drehte die Partie. Mit seinem zweiten Treffer des Tages entschied Sven van Bühren (90.+1) das Spiel endgültig und sorgte für den umjubelten 3:1-Auftaktsieg.
Für Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke war es – trotz der ersten Halbzeit – ein gelungener Auftakt. „Wir haben gegen einen sehr emotionalen Gegner gespielt, der nicht einfach zu bespielen war. Dennoch haben wir Moral gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Einen Rückstand zum Auftakt wettzumachen, ist auch ein etwas Positives“, sagte er.
Mit dem TuS Xanten wartet am kommenden Sonntag der nächste unangenehme Gegner auf die Sportfreunde.
Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers – Schermas, Peters, Thier, Hesen (85. Hünnekens), Hannaleck (87. Kienapfel), Agirman, Ernst (90. Maaßen), Peun, Teegelbeckers (87. Theelen), van Bühren.