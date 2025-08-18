Broekhuysen wurde der Favoritenrolle gerecht. – Foto: Sylwia Kopeć

SF Broekhuysen bügeln verhaltenen Start wieder aus Der Bezirksligist fährt am ersten Spieltag direkt den ersten Sieg ein. Doch im Duell mit dem TuS Stenern liegt der Gastgeber früh zurück. Warum es nach der Halbzeitpause besser lief.

Nach der starken Vorbereitung und der gelungenen Generalprobe im Kreispokal bei Germania Wemb wollte der Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen daran anknüpfen und auch beim Ligastart überzeugen. Am Ende setzten sich die Sportfreunde vor heimischer Kulisse mit 3:1 (0:1) gegen den TuS Stenern durch, obwohl sie einen frühen Rückstand kassiert hatten.

Nach einem individuellen Fehler in der Defensive der Gastgeber blieben die Bocholter eiskalt und gingen durch David Heveling (13.) in Führung. Der Liga-Neuling, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga-Gruppe fünf angetreten war, zeigte sich von Beginn an giftig und sorgte dafür, dass die Broekhuysener nicht ins Spiel fanden. Nach einer sonst ereignisarmen ersten Halbzeit nahm SFB-Trainer Sebastian Clarke einige Anpassungen in der Pause vor, die sofort halfen. Sven van Bühren (54.) köpfte den Ball nach einer schönen Flanke zum Ausgleich ein.

Broekhuysen dreht auf Die Gastgeber übernahmen in der Folge die Spielkontrolle und belohnten sich mit der Führung. Nach einem Foulspiel an Sven van Bühren blieb Luca Schermas (70.) vom Elfmeterpunkt eiskalt und drehte die Partie. Mit seinem zweiten Treffer des Tages entschied Sven van Bühren (90.+1) das Spiel endgültig und sorgte für den umjubelten 3:1-Auftaktsieg.