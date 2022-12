SF Broekhuysen: Auswärts ist noch Luft nach oben Landesliga: Sportfreunde beim Tabellenzweiten Mülheimer FC gefordert.

Mit seinem Last-Minute-Tor zum 2:1-Endstand gegen die DJK Lowick machte Igor Puschenkow am vergangenen Sonntag bereits den vierten Heimsieg des Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen in der laufenden Saison perfekt. Ab sofort möchte der Aufsteiger, der im Kampf um den Klassenerhalt sehr gute Karten besitzt, auch auswärts den Schalter umlegen. Denn in der Fremde hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke bislang erst zwei Zähler geholt – da ist also noch reichlich Luft nach oben. „Natürlich dürfen wir stolz auf unsere Heimstärke sein. Doch wir müssen die Leistungen auch einmal auf des Gegners Platz bestätigen. Sonst wird der Druck immer größer“, sagt Clarke.