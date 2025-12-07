SF Broekhuysen agieren so effektiv wie ein Aufstiegskandidat

Am Ende haben die Sportfreunde Broekhuysen das getan, was ein Aufstiegskandidat tun muss: seine Pflichtaufgaben souverän erledigen. Mit einem 4:1 (0:0) gegen Aufsteiger Westfalia Anholt hat der Tabellenzweite der Bezirksliga seinen Rückstand auf den VfL Rhede auf jetzt drei Punkte verkürzen können. Der Spitzenreiter hatte sich bereits am Freitagabend mit einem 1:1 beim SV Rindern begnügen müssen .

Doch das deutliche Resultat täuscht etwas über die zähe Angelegenheit hinweg, die knapp 100 Zuschauer auf der Sportanlage Op den Bökel geboten bekamen. „Wir mussten gegen einen sehr kampfstarken Gegner schon ein hartes Stück Arbeit verrichten. Unter dem Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung, weil wir in den richtigen Momenten sehr effektiv waren“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.

Der Neuling aus Anholt, der weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat, war von Anfang an darauf bedacht, den haushohen Favoriten vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Diese Taktik ging lange auf. 43 Minuten waren bereits gespielt, als der Tabellenzweite seinen ersten Hochkaräter verzeichnete. Nach Vorarbeit von Norman Kienapfel tauchte Mittelstürmer Sven van Bühren frei vor dem Anholter Keeper Julius Geven auf, setzte den Ball aber knapp neben den Pfosten.

Distanzkracher zur Führung

Wenn der gegnerische Riegel nur schwer zu knacken ist, sind oftmals Distanzschüsse und Standardsituationen ein probates Mittel. So auch in der 53. Minute, als sich Stan Hesen ein Herz fasste und aus gut 20 Metern Entfernung den schönsten Treffer des Tages zur Broekhuysener 1:0-Führung beisteuerte. Elf Minuten später meldete sich die Westfalia zunächst noch einmal zurück. Thorben Versteegen verwandelte einen Freistoß zum 1:1 – ein mehr als schmeichelhafter Zwischenstand.

Doch anschließend zeigte der Gastgeber, weshalb er sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf. Zunächst scheiterte Sven van Bühren noch zweimal im Privatduell mit Julius Geven. Dann köpfte Dennis Belzek den Ball an die Unterkante der Latte. In der 73. Minute endlich die Erlösung, als Nils Hannaleck mit einem Volleyschuss das 2:1 markierte und die Sportfreunde damit auf die Siegerstraße führte. Nils Lachmann (88.) und Tom Beterams (90.+2) sorgten mit ihren Toren noch für ein standesgemäßes Resultat.

SF Broekhuysen : Klein – Hesen (89. Peun), Lachmann, Teegelbeckers, Hünnekens (81. Brock), Ernst (73. Horster), Thier, Schmitz (69. Hannaleck), Peters, Belzek, van Bühren (81. Beterams).

Westfalia Anholt : Geven – M. Schirrmacher, M. Paus, Maksuti, Haliti, Spiegelhoff, N. Schirrmacher, O. Paus, Duesing, Haberci, Versteegen (80. Bergerfurth).