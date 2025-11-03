SF Breitbrunn verliert erneut: „Irgendwie in die Winterpause retten“ – Klatsche für FC Landsberied

Nach dem Erfolg im Kellerduell verschaffen sich die Fußballer des TSV Hechendorf Luft im Tabellenkeller der Kreisklasse. Der FC Landsberied geht unter.

Aufatmen beim TSV Hechendorf: Durch den zweiten Dreier in Folge verschafften sich die Fußballer vom Pilsensee am Sonntag etwas Luft im Tabellenkeller. „Die Erleichterung ist groß“, freute sich TSV-Coach Florian Weißleder nach dem Sieg auf dem Kunstrasen in Oberalting. Vor eineinhalb Wochen hatte der TSV das Hinspiel gegen das abgeschlagene und zuvor sieglose Schlusslicht Germering noch verloren. „Wir wussten diesmal, was uns erwartet“, sagte Weißleder.

In der ersten Hälfte machten die Hausherren zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Nach der Pause zeigte besonders Lasse Jünger seine ganze Klasse und sorgte mit seinem Doppelpack für die Vorentscheidung. Germering kam zwar in einer von beiden Seiten sehr fair geführten Kreisklassen-Partie noch einmal heran, doch Mert Rau stellte nach einem langen Pass von Keeper Kenneth Ried postwendend den alten Abstand wieder her.

Das schlechte Wetter trübte die Pentenrieder Spielfreude am Sonntag nicht. „Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen“, freute sich TSV-Trainer Stefan Suchanke. Die Revanche für die bittere 3:6-Hinspielklatsche nahm aber erst kurz vor der Pause Konturen an. Matteo Wadlinger erlöste die Hausherren. Nach dem Wechsel gingen die Gäste gnadenlos unter. „Hätte auch zweistellig ausgehen können“, berichtete Suchanke.

Die Pentenrieder Fußballer, bei denen auch Torjäger Constantin Irzinger zweimal erfolgreich war, verbesserten sich um zwei Plätze auf Rang vier. „Mit einer starken Rückrunde ist noch einiges möglich“, konstatierte Suchanke. In der Hinrunde hatte seine Mannschaft in der Kreisklasse 1 zu viele Zähler hergeschenkt. „Sechs Punkte mehr hätten es auf jeden Fall sein können“, sagte Suchanke.

SC Schöngeising – SF Breitbrunn 4:2 (1:1) Tore: 1:0 Paluca (19.), 1:1 Scheidl (42., Foulelfmeter), 2:1 Huber (55.), 3:1 Berger (85.), 3:2 Eisele (88.), 4:2 Kayikci (90.+2) – Bes. Vorkommnisse: Breitbrunns Keeper Maximilian Lang entschärft Strafstoß (55.)

Es wird immer düsterer für die Sportfreunde im Tabellenkeller. „Wir müssen uns jetzt irgendwie in die Winterpause retten und dann neue Kräfte sammeln“, sagte SF-Coach Markus Kreitner. Dabei zeigten die Breitbrunner am Sonntag beim Aufstiegskandidaten eine starke erste Halbzeit. „Leider machen wir das 1:0 nicht“, bedauerte Kreitner. Schon früh vergab Xaver Scheidl eine große Gelegenheit. Immerhin glich Scheidl vor der Pause den Rückstand per Strafstoß aus.

Michael Wagner war gefoult worden. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie immer zerfahrener. Schöngeising verwandelte einen Strafstoß im dritten Nachschuss. In der Schlussphase überschlugen sich noch mal die Ereignisse, aber den Gästen gelang die Wende nicht mehr. Der Tabellenzweite aus Schöngeising behielt die drei Punkte zu Hause.