SF Bieswang – VfB Mörnsheim 0:2

Der VfB Mörnsheim konnte im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Bieswang einen 2:0-Sieg einfahren.

Von Beginn an zeigte der VfB eine konzentrierte und engagierte Leistung. In der ersten Halbzeit erarbeitete sich die Mannschaft deutliche Vorteile und belohnte sich mit zwei schön herausgespielten Treffern. Zunächst setzte sich Mike Köhler in der eigenen Hälfte im Zweikampf durch und spielte einen präzisen Pass in die Tiefe. Stürmer Andre Schmidt ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und schob den Ball überlegt am gegnerischen Torhüter vorbei zur 0:1-Führung ein. Kurz darauf war Schmidt erneut beteiligt: Mit einem klugen Zuspiel bediente er Nico Nar, der sich stark behauptete und das Leder zum 0:2 im Netz unterbrachte.