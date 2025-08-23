SF Bieswang – VfB Mörnsheim 0:2 (0:2)
Der VfB Mörnsheim konnte im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Bieswang einen 2:0-Sieg einfahren.
Von Beginn an zeigte der VfB eine konzentrierte und engagierte Leistung. In der ersten Halbzeit erarbeitete sich die Mannschaft deutliche Vorteile und belohnte sich mit zwei schön herausgespielten Treffern. Zunächst setzte sich Mike Köhler in der eigenen Hälfte im Zweikampf durch und spielte einen präzisen Pass in die Tiefe. Stürmer Andre Schmidt ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und schob den Ball überlegt am gegnerischen Torhüter vorbei zur 0:1-Führung ein. Kurz darauf war Schmidt erneut beteiligt: Mit einem klugen Zuspiel bediente er Nico Nar, der sich stark behauptete und das Leder zum 0:2 im Netz unterbrachte.
Im zweiten Durchgang versuchten die Gastgeber noch einmal alles und kamen zu zwei gefährlichen Chancen. Doch Torhüter Alex Mittl blieb in beiden Situationen souverän: Zunächst parierte er ein Eins-gegen-eins-Duell, später fischte er einen Freistoß, der genau aufs Kreuzeck gezielt war, sicher aus dem Winkel.
Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der konsequenten Chancenverwertung im ersten Abschnitt nahm der VfB am Ende drei verdiente Punkte mit nach Hause. Bieswang zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit großen Einsatz, konnte die Abwehr des VfB aber nicht überwinden.