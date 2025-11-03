SF Bieswang - SG Auernheim / Wettelsheim II

Dies lief optimal an, gleich in der fünften Minute brachte Marc Haselmayer einen Freistoß herein und Adrian Öchsl rauschte heran und köpfte diesen wuchtig zur Führung ein.

Zum Rückrundenauftakt war die im Mittelfeld platzierte SG in Bieswang zu Gast und wollte hier den Erfolg aus der Hinrunde wiederholen.

Kurz darauf kam auch die Heimelf erstmals vors Tor, nach guter Vorarbeit und Ablage in den Fünfmeterraum kam jedoch kein Stürmer an den Ball und die Aktion konnte geklärt werden. Dann waren wieder die Gäste am Zug, nach 30 Minuten stoppte Adrian Öchsl einen weiten Ball perfekt für Kapitän Andreas Brückel und dieser war frei durch und musste vor dem Torwart nur noch zum 0:3 einschieben.

Auch die nächste Chance nach einer Viertelstunde resultierte aus einem Freistoß, diesmal brachte Julian Wölfel den Ball vors Tor, Haselmayer verlängerte auf den zweiten Pfosten und dort stand Noah Boscher komplett frei und verwandelte zum 0:2 genau unter die Latte.

Mit dieser beruhigenden Führung im Rücken ließ es die SG etwas ruhiger angehen

und die Heimelf war bis zur Halbzeit dann gefährlicher, was diese auch prompt noch nutzen konnte. Einen scharfen Freistoß kurz vor der Pause konnte Gästetorhüter Tom Gabsa noch abwehren, der Ball prallte jedoch genau vor die Füße von Marco Schnitzlein und dieser schob zum Anschlusstreffer ein.

Damit ging es in die Pause, wobei die SG sich hier heute sehr effizient zeigte und ihre Gelegenheiten souverän zur verdienten Führung nutzen konnte.

Nach der Halbzeit kamen wieder die Gäste deutlich besser aus der Kabine und versuchten es mit zahlreichen Abschlüssen, die Effizienz war nun nicht mehr so hoch und diverse Abschlusschancen waren zu ungenau oder konnten vom Bieswanger Torwart geklärt werden. Man war nun allerdings wieder deutlich besser im Spiel und suchte die Entscheidung, diese gelang dem eingewechselten Adrian Späth nach 68 Minuten mit einem Satten Schuss ins Eck.

Damit war das Spiel quasi durch, bis kurz vor Schluss gab es auf beiden Seiten noch einige Abschlüsse die jedoch nicht mehr zum Erfolg führten. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte dann noch Bieswangs Spielertrainer Stefan Kiermeyer zum 2:4

in der 88. Minute und ließ damit das Ergebnis noch etwas besser aussehen.

Danach pfiff der souverän leitende Gerhard Borowitschka, welcher in dem fairen Spiel ohne jegliche gelbe Karte auskam, das Spiel ab.

Die SG nahm hochverdient drei Punkte mit, Bieswang hatte der Chanceneffizienz der Gäste an diesem Tag nichts entgegenzusetzen.

MS