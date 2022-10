SF Bichl – FC Penzberg 2 5:2 (3:1)

Mehr Mühe als erwartet hatte Bichl mit der zweiten Mannschaft des FC Penzberg. Erst durch zwei Treffer in der Schlussphase konnte der Gastgeber die Partie endgültig auf seine Seite ziehen und einen letztendlich verdienten 5:2 Erfolg feiern. Dabei begann die Partie gut für Bichl. Bereits in der ersten Minute tankte sich der wieder mal äußerst aktive und auch erfolgreiche Youngster Justin Rösch auf der linken Seite durch, sein Schuss ging nur knapp am Pfosten vorbei. Nach zehn Minuten ging Bichl aber mit 1:0 in Führung, als Sebastian Deiser den nicht allzu großen Penzberger Keeper mit einem listigen Chip aus 25 Metern überwinden konnte. Hansi Sinseder erhöhte nach 25 Minuten mit einem direkten Freistoß auf 2:0. Anschließend konnten Bichl einige Möglichkeiten nicht verwerten, ansonsten wäre die Partie wahrscheinlich schon frühzeitig entschieden gewesen. So aber nutzte der Gast in der 30. Minute ein Tohuwabohu in der Bichler Abwehr aus, als sie den Ball mehrmals nicht aus der Gefahrenzone brachten und der Penzberger Erduan Abdyli schließlich den Ball in den Torwinkel schlagen konnte. Nur kurz darauf erhöhte aber der eingewechselte Michael Geißler mit einem Knaller aus 25 Metern auf 3:1, mit dem es auch in die Kabinen ging.