SF Baumberg zittern sich zum Remis In der Schlussphase des Oberliga-Duells zwischen den Fußballern aus Baumberg und dem SV Sonsbeck haben die Sportfreunde Glück, dass die Gäste zwei Großchancen nicht nutzen können. SFB-Coach Salah El Halimi ist enttäuscht.

Gleichwohl sich die Sportfreunde über die gesamten 90 Minuten als das stärkere Team präsentierten, hätte die Mannschaft von der Sandstraße am Ende beinahe ohne auch nur einen Punkt dagestanden. Torhüter Daniel Schwabke zeigte fünf Minuten vor dem Abpfiff eine Glanzparade gegen den Sonsbecker Klaus Keisers. Kurz vor dem Abpfiff zielte SVS-Mittelfeldmann Marvin von Zabiensky zudem rechts am Tor vorbei. „Zum Schluss hin hatten wir auch Glück“, sagte El Halimi. „Mitte der zweiten Halbzeit hätten wir die Partie für uns entscheiden können, uns am Ende aber auch nicht beklagen dürfen, wenn wir verloren hätten.“

Der erneut ins Mittelfeld vorgezogene Ben Harneid verbuchte die nächste Möglichkeit (13.), spätestens jedoch bei Baris Sarikayas Lupfer hätte es El Halimi zufolge im Tor klingeln müssen (15.). So aber mussten sich die Zuschauer bis zur 22. Minute gedulden, ehe sie den Treffer zum Ausgleich sahen. Nach einer Flanke von Sarikaya drehte sich Harneid geschickt um einen Gegenspieler und vollstreckte in Torjägermanier zum 1:1. „Das war so eiskalt wie die Temperaturen am Samstag“, fand der SFB-Coach.

Mit Ausnahme einer Möglichkeit von Milan Burovac (29.) passierte bis zum Seitenwechsel nichts Entscheidendes mehr. „Wir haben gut verteidigt und Sonsbeck im Griff gehabt“, sagte El Halimi. Seine Mannschaft habe fußballerische Lösungen gesucht, gut kombiniert und sich in Spiellaune präsentiert. „Was fehlte, war die Durchschlagskraft. Wenn wir gegen einen körperlich so robusten Gegner spielen, müssen wir nach so einer Halbzeit vorne liegen“, betonte er.

Sonsbeck brachte 1:1 ins Ziel

In den zweiten 45 Minuten machte der SVS die Räume noch enger und schien gewilllt, das Remis ins Ziel zu retten. Nachdem Sonsbeck in der 49. Minute aus der Distanz gefährlich geworden war, bekamen die SFB zehn Minuten später die große Gelegenheit auf das 2:1. Louis Klotz hatte sich über die linke Seite durchgesetzt und den Ball von der Grundlinie zurück auf Höhe des Fünfmeterraums gelegt. Dort machte sich Enes Topal lang, um noch an den Ball zu kommen, traf diesen aber nicht richtig und zielte daneben. „Hinter ihm stand Baris Sarikaya völlig frei. Wenn er ihn nimmt, muss er ihn machen“, mahnte El Halimi.

Die SFB gaben sich mit dem Remis nicht zufrieden und gingen volles Risiko, um dreifach zu punkten. Robin Hömig wurde bei seinem Versuch geblockt (70.), und auch Topal zeigte sich glücklos im Abschluss (80.). In der Schlussphase hatten dann die Gäste die größten Chancen auf den Lucky-Punch. El Halimi: „Unsere Serie hat zwar gehalten, aber mit einem Punkt machen wir in der Tabelle auch keinen Sprung.“

So spielten sie: Sportfreunde Baumberg – SV Sonsbeck 1:1 (1:1)

SFB: Schwabke – Deo Biskup (17. Saka), Koukoulis, Nishimura, Jöcks (67. Papalia), Harneid, Burovac, Klotz, Sarikaya, Onishi (50.), Turay (58. Topal).

Tore: 0:1 Denis Massold (8.), 1:1 Ben Harneid (22.).