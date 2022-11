SF Baumberg wollen offensiv und demütig sein Mit 16 Treffern aus den jüngsten vier Spielen sind die Baumberger ein Team der Stunde in der Oberliga. Am Sonntag kommt Aufsteiger MSV Düsseldorf.

Zuletzt haben die Sportfreunde Baumberg vier Spiele in Folge gewonnen, am Sonntag empfangen sie den MSV Düsseldorf. Während sich das formstarke Heim-Team von Cheftrainer Salah El Halimi nach 16 Spieltagen auf den neunten Tabellenplatz der Oberliga vorgearbeitet hat, stehen die Düsseldorfer nach einem durchwachsenen Saisonstart auf Platz 16, dem ersten Abstiegsrang. „In unserer aktuellen Phase sind wir sehr selbstbewusst. Dennoch gehen wir demütig in jede Partie in dieser Liga“, beschreibt Baumbergs Trainer die Einstellung seiner Mannschaft. Auch der MSV soll keine Ausnahme für die Grundeinstellung der Baumberger sein.

Um diese Spielart auf den Platz zu bringen, ist es wichtig, dass das Trainerteam einen festen Kreis an – zumindest im Kern – gleichbleibenden Spielern zur Verfügung hat. Über die vergangenen Jahre war es den SFB zum Großteil möglich, die Spieler zusammenzuhalten und damit eine feste Spielphilosophie zu etablieren. Dennoch ist das Team über die lange Saison von 40 Spielen in der Oberliga Niederrhein immer wieder von Verletzungssorgen geplagt. So fallen mit Eric Klaas, Sercan Er und Eren Taskin gleich drei wichtige Säulen des Teams aufgrund von Kreuzbandrissen aus. Der linke Verteidiger Günter Mabanza fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Patrick Salata befindet sich nach seinem Knöchelbruch im Aufbautraining und soll bald zum Team zurückkehren.

Vor allem an der starken Defensivleistung hat das Team von El Halimi in den vergangenen Wochen gearbeitet. „Uns ist es wichtig, möglichst viel Kontrolle in das Spiel zu bringen. Letztlich sind die wenigen Gegentore, die wir in letzter Zeit hinnehmen mussten, aber das Produkt einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, analysiert der Cheftrainer die Statistik. Tatsächlich ist die Kontrolle über das Spiel ein wichtiger Bestandteil des Baumberger Spielstils. Der seit Jahren praktizierte Ballbesitzfußball ermöglicht dies und ist sicherlich ein entscheidender Teil des Erfolgs der vergangenen Wochen.

Mit dieser Herangehensweise hat das Team seinen Anspruch, auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen, in den vergangenen Wochen untermauert. In den jüngsten vier Spielen hat die Baumberger Offensive rund um Baris Sarikaya und Torjäger Enes Topal 16 Treffer erzielt, während die Defensive nur drei Gegentore zugelassen hat.

„Trotz unserer langen Liste an Verletzten bin ich zuversichtlich für die Begegnung am Sonntag. Unsere Mannschaft ist eingespielt und funktioniert zusammen sehr gut“, relativiert El Halimi die Personalsituation. Mit dem MSV Düsseldorf wartet ein Gegner auf die Baumberger, der gerade erst aufgestiegen und auf den das Team in dieser Spielklasse noch nie getroffen ist. Trotz der sieben Plätze Vorsprung in der Tabelle sind die Baumberger gewarnt: „Die Düsseldorfer haben sich in den bisherigen Spielen gut geschlagen und häufig nur knapp verloren. Der Kader besteht aus einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Vor allem Spieler wie der Ex-Düsseldorfer und -Bremer Assani Lukimya und der Ex-Wuppertaler Mehmet Boztepe bestechen durch Qualität“, sagt El Halimi.

Die Baumberger sind also gewarnt und sich darüber bewusst, dass sie eine konzentrierte Mannschaftsleistung abrufen müssen, um sich gegen die Düsseldorfer durchsetzen zu können. Mit viel Offensivkraft werden sie am Sonntag ab 14.30 Uhr im heimischen Stadion an der Sandstraße versuchen, den fünften Sieg in Folge einzufahren.

Info: Hömig ist bester Scorer, Topal der Top-Torjäger

Offensivkraft Die SFB haben gleich zwei Spieler unter den Top-Ten der Torjäger in der Fußball-Oberliga: Enes Topal steht mit acht Treffern und sechs Vorlagen in zwölf Spielen auf Rang acht, Robin Hömig mit sieben Toren und dem Top-Wert des Rankings von 16 Vorlagen in 16 Spielen auf Platz zehn.