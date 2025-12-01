SF Baumberg widmen ihren Sieg Knetschs verstorbener Verlobter

In Durchgang zwei verstärkten die Rot-Weißen das Offensivspiel, während die Hausherren auf ihre Konter lauerten. In der 75. Minute verhinderte der eminent starke Pyka einen Einschlag von Binn – den Versuch entschärfte er per Monsterparade. Fünf Minuten danach steckte Mandt auf seinen kongenialen Partner Timo Hölscher – die Rechtsflanke setzte der eingewechselte Farhan Ghaznawi über das Tor (80.). In der Schlussphase kratzte Philipp Elspaß einen erneuten Versuch von Ghaznawi von der Linie (90.), bevor der 19-jährige mit seinem dritten Saisontor erfolgreich war. Mandt hatte an der Mittellinie das Spielgerät großartig erobert, auf Turay durchgesteckt, der auf den Youngster spielte – per Hacke vollstreckte er zum erlösenden 3:1 (90.+4).

„Die Truppe hat den Matchplan gegen einen starken Gegner exakt umgesetzt und in fußballerischer und kämpferischer Hinsicht überzeugt. Wir waren überwiegend dominant, weil wir den Ball bis zum letzten Drittel sehr klug laufen gelassen haben“, analysierte El Halimi, dessen Team sich nach zwei Niederlagen in Folge zurückmeldete und mittlerweile ein Polster von neun Punkten zur Gefahrenzone hat. Der SFB-Übungsleiter bleibt angesichts der Vorsaison vorsichtig bei der Formulierung der Ziele: „Wenn wir bis zur Pause das Maximum holen, werden wir neu überlegen.“