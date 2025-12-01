SF Baumberg widmen ihren Sieg Knetschs verstorbener Verlobter

Das Oberliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Baumberg (SFB) und dem SV Sonsbeck geriet vor dem Anpfiff zu einer traurigen Angelegenheit: Die Verlobte des langjährigen SFB-Spielers Tim Knetsch verstarb vor einer Woche an den Folgen einer schweren Krankheit, sodass der Fußball insofern in den Hintergrund rückte. Stadionsprecher Michael Libitowski hielt vor dem richtungsweisenden Spiel eine höchst emotionale Rede, danach wurde in einer Schweigeminute an Deborah gedacht, die in besonderem Maße zur SFB-Familie gehörte.
„Die letzte Woche war sehr schwer, denn nach der traurigen Nachricht um den Tod von Debby und der Trauer von Timmi herrschte Totenstille in der Kabine. Das komplette Team hat sich geschworen, alles für beide zu geben, sodass wir der Familie am Ende zusätzlich einen Sieg widmeten“, sagte ein sichtlich berührter Baumberger Trainer Salah El Halimi, dessen Team mit dem 3:1 (2:1)-Sieg vor den zuschauenden Angehörigen das Versprechen einhalten konnte. Im Anschluss posteten die SFB in den Sozialen Netzwerken ein Bild mit Knetschs Trikot und schrieben: „Heute haben wir für ihn gespielt und gewonnen.“
El Halimi fasste zusammen: „Ich bin vollkommen durchgeschwitzt, weil ich an der Seitenlinie noch nie so viel gelaufen bin. Trotz der Umstände hat sich die Mannschaft von ihrer allerbesten Seite gezeigt.“ Der Trainer hatte auf vier Positionen gegenüber der Niederlage gegen den SC St. Tönis (1:3) rotiert – für Enis Vila, Denis Sitter, Farhan Ghaznawi und Kapitän Louis Klotz begannen Shoyo Akaogi, Hayato Uchimura, Cem Dag und Torjäger Robin Schnadt, der erstmals nach seinem Comeback in der Startelf stand. Erschwerend hinzu kam, dass sich Keeper Daniel Schwabke beim Aufwärmprogramm verletzte, sodass der zuverlässige und fehlerfreie Thorsten Pyka zu seinem dritten Oberliga-Einsatz kam.
Die Gäste erwischten in einem temporeichen Spiel auf Augenhöhe den besseren Start, doch Abwehrchef Sertan Yigenoglu löste die Aufgabe gegen Niklas Binn mit Bravour (4.). Sieben Minuten später wehrte SV-Keeper Kenan Mehmedovic eine Hereingabe von Al-Hassan Turay in Richtung Strafraumkante ab – gegen den Distanzschuss des prächtig aufgelegten Mittelfeldmotors André Mandt war er aber machtlos – 1:0 (8.). Vier Minuten später war es wie so oft eine Standardsituation, die zum Ausgleich führte – die abgewehrte Linksecke von Jannis Pütz wurde geklärt, doch im zweiten Versuch war es Routinier Klaus Keisers, der Pyka per Kopf keine Abwehrchance ließ – 1:1 (18.).
Eine andere Richtung konnten die Gäste dem Spiel so aber nicht geben, Akaogi traf zum 2:1-Halbzeitstand. SV-Coach Heinrich Losing befand: „Ich war danach sehr enttäuscht, weil definitiv mehr drin war. Wir haben uns danach aus einem Vorteil eher einen Nachteil erlaubt. Mit der Einstellung war ich zufrieden, aber wir waren zu fehlerbehaftet und haben zu viele Möglichkeiten liegen gelassen.“
In Durchgang zwei verstärkten die Rot-Weißen das Offensivspiel, während die Hausherren auf ihre Konter lauerten. In der 75. Minute verhinderte der eminent starke Pyka einen Einschlag von Binn – den Versuch entschärfte er per Monsterparade. Fünf Minuten danach steckte Mandt auf seinen kongenialen Partner Timo Hölscher – die Rechtsflanke setzte der eingewechselte Farhan Ghaznawi über das Tor (80.). In der Schlussphase kratzte Philipp Elspaß einen erneuten Versuch von Ghaznawi von der Linie (90.), bevor der 19-jährige mit seinem dritten Saisontor erfolgreich war. Mandt hatte an der Mittellinie das Spielgerät großartig erobert, auf Turay durchgesteckt, der auf den Youngster spielte – per Hacke vollstreckte er zum erlösenden 3:1 (90.+4).
„Die Truppe hat den Matchplan gegen einen starken Gegner exakt umgesetzt und in fußballerischer und kämpferischer Hinsicht überzeugt. Wir waren überwiegend dominant, weil wir den Ball bis zum letzten Drittel sehr klug laufen gelassen haben“, analysierte El Halimi, dessen Team sich nach zwei Niederlagen in Folge zurückmeldete und mittlerweile ein Polster von neun Punkten zur Gefahrenzone hat. Der SFB-Übungsleiter bleibt angesichts der Vorsaison vorsichtig bei der Formulierung der Ziele: „Wenn wir bis zur Pause das Maximum holen, werden wir neu überlegen.“