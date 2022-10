Baumberg holt wichtige drei Punkte. – Foto: Patrik Otte

SF Baumberg werden nach der Pause noch konsequenter Oberligist besiegt TuRU Düsseldorf mit 4:0. Die Tore und einen Platzverweis gibt es alles in Hälfte zwei, nachdem die Sportfreunde bei ihren zahlreichen Chancen vor der Pause noch Pech hatten.

Salah El Halimi war erleichtert. Nachdem die Oberliga-Fußballer der SF Baumberg (SFB) die vergangenen drei Partien nicht gewonnen hatten, freute sich ihr Trainer sehr über den Erfolg gegen TuRU Düsseldorf – 4:0 (0:0). „Fußball wird vornehmlich nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf gespielt. Heute haben die Jungs an sich geglaubt, was man im gesamten Spiel erkennen konnte. Dieser Sieg ist auch in der Höhe verdient“, fand der Coach.

Bereits für das vergangene Spiel beim VfB Hilden (0:1) mussten die Baumberger improvisieren, doch jetzt waren die Personalsorgen noch größer. Neben den Langzeitverletzten Louis Klotz, Ali Daour, Sercan Er, Patrick Salata, Tim Knetsch und Eren Taskin fielen auch Günter Mabanza (Muskelfaserriss) und Milan Burovac (Bänderdehnung) aus. Das erst 19 Jahre junge Talent Subura Nishimura rückte für Mabanza in die Startelf – und agierte als Linksverteidiger sehr souverän. In der Mittelfeldzentrale fing Bilal Sezer den Ausfall von Burovac gut auf. Nachdem er bereits in Hilden für 38 Minuten sein Comeback gefeiert hatte, lief Abwehrchef Kosi Saka nun sogar von Beginn an auf. „Seine bloße Anwesenheit hat uns schon weitergeholfen“, lobte El Halimi. „Mit seiner großen Erfahrung und seinem Kommunikationsvermögen konnte Kosi der Mannschaft viel Sicherheit geben.“ Weil er nach Sakas Muskelfaserriss die Belastung bewusst steuern will, ersetzte er ihn in der 62. Minute durch Kisolo Deo Biskup. Chancenflut der SFB