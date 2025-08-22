SF Baumberg und FC Monheim im Verbands-Pokal zu Liga-Konkurrenten

Nachdem sich die beiden Oberligisten 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg in der ersten Runde des Niederrheinpokals zum Pflichtspielauftakt schadlos gehalten hatten, kennen sie nun auch ihre Kontrahenten in der zweiten Runde. Am Donnerstagabend loste der Verband Niederrhein diese aus, im Beisein von Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, agierte der ehemalige Bundesligaspieler Paul Hahn, der in der Vergangenheit auch für den SC Bayer Uerdingen zum Einsatz kam, als Losfee.

In der Trommel befanden sich diesmal auch zwei Doppel-Lose: Zum Einen spielt Drittligist Rot-Weiss Essen am kommenden Mittwoch erst noch gegen den Bezirksligisten SV Solingen, zum Anderen läuft ein Einspruch des SSV Bergisch Born gegen die Wertung der Erstrundenpartie, die der KFC Uerdingen gewonnen hatte.

Weder FCM noch SFB müssen indes warten, wer ihre Gegner sind, beide kennen die jeweiligen Kontrahenten recht gut – es sind Liga-Konkurrenten. In der zweiten Pokalrunde, die am 9./10. September ausgespielt werden soll, geht es für die SFB zum VfB Homberg, während der FCM zum 1. FC Kleve muss.