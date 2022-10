SF Baumberg und FC Monheim gehen mit Ballast ins Derby Am Samstag empfangen die Sportfreunde Baumberg den 1. FC Monheim zum Oberliga-Duell. Heim-Coach Salah El Halimi schiebt die Favoritenrolle der Mannschaft seines Gegenübers zu, doch Dennis Ruess will davon nichts wissen.

An den ersten zwölf Spieltagen gelang es den Baumbergern zu selten, ihr großes Potenzial auszuschöpfen. Momentan belegen sie mit 14 Zählern den 14. Platz – und die SF Hamborn 07 (Rang 16) sind auf dem ersten direkten Abstiegsplatz nur zwei Zähler entfernt. „Die Jungs müssen sich unbedingt der schwierigen Situation stellen“, fordert der Coach. In dieser Spielzeit gibt es in der Oberliga sechs Absteiger.

Der Auftritt in Kleve offenbarte erneut, zu welch unterschiedlichen Leistungen die SFB in der Lage sind. Obwohl El Halimi noch vor dem schwierig zu bespielenden Rasenplatz und der Zweikampfstärke der Klever gewarnt hatte, fanden sich die Gäste in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurecht. „Es ist mir unerklärlich, warum wir die ersten 45 Minuten in dieser Form verschlafen haben. Das darf uns nicht passieren“, sagt Innenverteidiger Kisolo Deo Biskup.

Warum die Spieler seine Hinweise nicht befolgten, versuchte der Coach zu begründen. „Das Problem hat viel mit Spielintelligenz zu tun“, sagt El Halimi. „Wenn ich weiß, dass der Platz in einem schlechten Zustand ist, dann kombiniere ich nicht in fünf Metern Entfernung. Stattdessen muss man das Spiel in die Breite ziehen. Leider konzentrieren sich die meisten Spieler nicht ausreichend, sondern handeln eher instinktiv.“

Nur wenige Akteure stemmten sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage. Einmal mehr wusste Patrick Jöcks (30) in der Innenverteidigung mit Entschlossenheit zu überzeugen. „Patrick hat wichtige Tugenden wie Einsatzbereitschaft und Kampf bewiesen“, lobt der Trainer. Zudem setzte sich der eingewechselte Rechtsverteidiger Sabura Nishimura (19) häufig sehr gut auf der Außenbahn durch.

Die Baumberger müssen die Enttäuschung schnell ablegen, um im Derby am Samstag (16 Uhr, Sandstraße) gegen den 1. FC Monheim bestehen zu können. Der Lokalrivale ist als Sechster mit 22 Zählern bislang deutlich konstanter. „Die Frage nach den Positionen stellt sich nicht, weil die gut gestarteten Monheimer der klare Favorit sind“, betont El Halimi. Dass jetzt auch noch Verteidiger Panagiotis Koukoulis (Gelb-Rote Karte) und Mittelfeldstratege Bilal Sezer (Oberschenkelverletzung) fehlen, spitzt die angespannte Personallage der Baumberger weiter zu.

Auch die Monheimer gehen mit einer Niederlage im Gepäck in das Duell der Nachbarn. Die Mannschaft von Dennis Ruess musste sich dem TVD Velbert 0:1 geschlagen geben – nicht unverdient, wie der Trainer resümiert. „Das war der erwartet gute Gegner mit viel Tempo und vielen Umschaltmomenten. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ums darauf einzustellen.“ Zudem habe sein Team zu wenig aus den vielen Ballbesitzphasen gemacht. Der FCM hatte zwar einige gute Gelegenheiten – nicht nur durch die beiden Lattentreffer von Robin Schnadt (6.) und Bora Gümüs (80.) – doch am Ende sei seine Offensive zu statisch geblieben. „Es haben ein bisschen die tiefen Läufe und die Überraschungsmomente gefehlt. Dazu waren wir in einigen Situationen zu hektisch“, sagt Ruess. So blieb der Treffer von Björn Kluft (28.) der entscheidende.