SF Baumberg überragen, Ratingen & 1. FC Bocholt bleiben dran

Traf viermal: Adriano Catalano. – Foto: Kalkan

In der U19-Niederrheinliga liefert Sportfreunde Baumberg mit einem 12:0 gegen FSV Duisburg die nächste Machtdemonstration und verteidigt die Tabellenführung. Dahinter bleiben Ratingen 04/19 und 1. FC Bocholt im Rennen um Platz eins, während TSV Meerbusch und VfB 03 Hilden deutliche Siege feiern. Im unteren Tabellenbereich sammelt Hilden wichtige Punkte, während Duisburg und Homberg weiter tief im Keller feststecken. So lief Spieltag 24:

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Der 1. FC Bocholt entscheidet ein intensives Spitzenspiel beim Wuppertaler SV spät für sich. Nach der frühen Führung durch Giulio Federico (3.) gleicht Linus Jost schnell aus (15.). Anil Kaan Ayaz bringt Wuppertal erneut nach vorne (41.), doch Amar Jalil antwortet noch vor der Pause (44.) und trifft kurz vor Schluss zum Sieg (89.). Bocholt bleibt damit punktgleich mit Ratingen und hält den Druck auf Spitzenreiter Baumberg hoch - am Freitag steigt das große Topspiel!

Tabellenführer Sportfreunde Baumberg feiert gegen FSV Duisburg einen Kantersieg und erzielt gleich zwölf Treffer. Lennart Steggink (24., 57.), Adriano Catalano (26., 66., 80., 90.) und Denys Malysh (32., 41.) legen früh den Grundstein. Im zweiten Abschnitt treffen außerdem Brian Owuso (71., 88.), Adel Al Furaty (82.) und Agan Murati (86.). Duisburg bleibt nach der nächsten deutlichen Niederlage abgeschlagen Tabellenletzter und stand ohnehin schon als Absteiger fest.

Ratingen 04/19 bleibt im Titelrennen und setzt sich gegen ETB Schwarz-Weiß Essen durch. Artur Strada bringt die Gastgeber früh in Führung (16.) und erhöht später auf 2:0 (59.). Noah Bouassaria baut den Vorsprung weiter aus (77.), ehe Tom Behle kurz Hoffnung aufkommen lässt (81.). Der vierte Treffer in der Schlussphase entscheidet die Partie endgültig. Ratingen bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze.

Im direkten Duell um wichtige Punkte trennen sich VfL Rhede und SC St. Tönis 1911/20 mit einem Remis. Joel Dina bringt Rhede zunächst in Führung (31.), ehe Valdrin Jashari nach der Pause ausgleicht (66.). Beide Teams sammeln damit einen Zähler im engen Kampf um die Plätze oberhalb der Abstiegszone, ohne sich entscheidend abzusetzen.

Der VfB 03 Hilden feiert einen wichtigen Heimsieg gegen den VfB Homberg und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Tristan Lanzke bringt die Gastgeber früh in Führung (6.) und schnürt nach der Pause den Doppelpack (52.). In der Schlussphase erhöhen Kevin Patten (80.) und Yousef Bauterfas (90.). Hilden baut den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze aus, Homberg bleibt dagegen tief im Keller.

Der TSV Meerbusch liefert bei der SG Essen-Schönebeck einen überzeugenden Auftritt ab. Dian Bilali eröffnet den Torreigen (33.) und legt nur wenige Minuten später nach (39.). Dazwischen trifft Elija Maertin (34.), ehe Carl Johan Novoszel mit einem Doppelpack (45., 59.) den klaren Auswärtssieg perfekt macht. Meerbusch festigt damit seinen Platz im oberen Tabellendrittel, Schönebeck kassiert dagegen den nächsten Rückschlag.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

25. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt

So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV

So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck

So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede



26. Spieltag

So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05

So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

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