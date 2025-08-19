SF Baumberg: Tennis- und Fußballspieler können loslegen

Die frisch gesetzte Eibenhecke auf dem Gelände des neuen Sportzentrums am Kielsgraben leidet unter der Sommerhitze. Obwohl ein Mitarbeiter der Baufirma abgestellt worden ist, das Gelände mit vielen Bäumen, Büschen und Grünflächen acht Stunden lang am Tag zu wässern, sind einige Pflanzen vertrocknet und müssen ausgetauscht werden, sagt André Schade, der das Großprojekt für die Stadt Monheim leitet. Dafür sprießt zumindest der Naturrasen auf dem Spielfeld der Sportfreunde Baumberg kurz vor Eröffnung der Tennis- und Fußballanlagen in einem kräftigen Grün.

Der vierte Spieltag nach dem Saisonstart wird allerdings auf Kunstrasen ausgetragen, sagt André Schade. Denn in der ersten Zeit dürfe der Naturrasen nur mäßig belastet werden, damit der Belag auch wirklich tief einwurzelt. Bei einem harten Wettkampf könne der nämlich Schaden nehmen. In rund vier Wochen sei er aber bespielbar.

Offiziell übergibt die Stadt alle zwölf Tennisplätze, die als Doppelplätze angelegt sind, und drei Padel-Courts, an den Tennis- und Padelclub Monheim am 26. August, voraussichtlich um 13 Uhr, mit einem Festakt. Die Fußballer starten kurze Zeit später am 6. September mit dem Ligaspiel Sportfreunde Baumberg gegen den Holzheimer SG, bei wahrscheinlich kühleren Temperaturen als aktuell. Dann erfolgt auch die offizielle Übergabe an den Verein.

Das Heim des Tennisvereins ist komplett fertig und wird nach und nach bezogen. Von der Terrasse aus lässt sich demnächst der Spielbetrieb auf dem Center-Court beobachten. Die Gaststätte, die in mehrere Bereiche unterteilt werden kann, wartet zusätzlich mit einem tollen Ausblick durch Panoramafenster auf. Drinnen sind Böden und Wände, auch die der fünf Umkleiden, in den Vereinsfarben Rot-Weiß gehalten, zeigt Miguel Romero (Bereich Hochbau im Rathaus) den Ausbau. Außen ist das Funktionsgebäude mit Holz verkleidet und erhält – wie alle Gebäude auf dem Gelände – ein begrüntes Dach und eine Photovoltaikanlage. Der erzeugte Strom wird ins Netz des gesamten Sportzentrums eingespeist. Sind die Tennisplätze mit Kunststoffbelag längst spielbereit, bringen Arbeiter gerade den Belag für die drei Padelplätze auf. Davor legen sie eine Grünfläche an, die bei Bedarf später zu weiteren Padelplätzen erweitert werden kann, berichtet Florian Sandner, Abteilungsleiter Straßen-, Wege- und Brückenbau. Die Nachfrage für diese Sportart sei groß.

Auch das geräumige Vereinsheim der Sportfreunde Baumberg mit acht Umkleiden, Geschäftsräumen, einem Versammlungsraum sowie einem Bistro mit Terrasse ist fertig. Es gibt ein Stadion für den Ligabetrieb mit Naturrasen und einer Viermast-LED-Flutlichtanlage. Die überdachte Tribüne mit drei Reihen und blauen Sitzschalen für rund 300 Zuschauer ist installiert. Die Fans der Gegner verfolgen die Spiele auf Stehtribünen direkt gegenüber. Auch das angrenzende Kunstrasenfeld erhält eine Flutlichtanlage. Im Westen schließt sich das Kleinspielfeld an, das ebenfalls beleuchtet wird. Dominiert beim Tennis die Farbe Rot, gibt es bei den Fußballern viele blaue Akzente. Neben den Sitzschalen sind beispielsweise auch die Zäune in der Vereinsfarbe gestrichen. Der Clou: Von unten nach oben wird der blaue Farbton heller.

Nachhaltiger Ansatz

Die Pflasterarbeiten vor dem Vereinsheim sollen bis Anfang September abgeschlossen sein. Hier, wie überall auf dem Gelände, gibt es Betonsitzelemente mit Holzauflagen. Amberbäume und Eschen sind zum Kielsgraben hin gepflanzt worden. Zusätzlich gibt es viele heimische und insektenfreundliche Sträucher wie die Kornelkirsche. Nach dem Modell Stockholmer Schwammstadt wird das Wasser mit Schotter und Granulat im Untergrund der Baumstandorte gespeichert. Und für die nachhaltige Bewässerung der Sportanlagen wird Niederschlagswasser genutzt, das in einer 1000-Kubikmeter-Zisterne aufgefangen wird, informiert André Schade. Überschüssiges Wasser will man dem benachbarten Biotop mit Feuchtflächen im Osten zuführen.

In den vergangenen Tagen sind die rund 175 Parkplätze asphaltiert worden. Es gibt 200 Fahrradstellplätze. Ende September, Anfang Oktober werden außerdem fünf Ladesäulen mit zehn Ladepunkten für E-Fahrzeuge eingerichtet. Das rund 60.000 Quadratmeter große Areal wird über eine Zufahrt für den Tennisbetrieb und zwei Eingänge für die Fußballer vom Kielsgraben aus erschlossen. Das gesamte Projekt kostet rund 23 Millionen Euro und liegt in den Händen der beiden Generalunternehmer Mertgen (Hochbau) und Loock (Freiraumgestaltung).

Die Arbeiten für die Skateranlage mit „olympiatauglichem Anforderungsprofil“ sollen im Frühjahr 2026 beginnen und rund ein Jahr dauern. Ziel sei es, dort internationale Meisterschaften auszutragen, aber auch den Breiten- und Freizeitsport zu berücksichtigen, informiert Schade. Am Freitag sei die Ausschreibung dafür rausgegangen, ergänzt Miguel Romero. Das sogenannte „Urban Center“ wird sich bis ins Sportzentrum hineinziehen. Bereits im November beginnt der Bau des Funktionsgebäudes, das in eine Lärmschutzwand integriert ist. Rund zwölf Millionen Euro kostet dieses Bauprojekt.