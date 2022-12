Baumberg muss nochmal hellwach sein. – Foto: Patrik Otte

SF Baumberg stehen in Duisburg vor undankbarer Aufgabe Die Baumberger Oberliga-Fußballer treten zum Jahresabschluss beim Tabellenletzten FSV Duisburg an – am Freitagabend bei knackigen Temperaturen. Das Team hat einen super Lauf, aber nun auch viele erkrankte Spieler.

Anders als beim Rivalen 1. FC Monheim (siehe Info-Kasten) hatte Salah El Halimi am Donnerstag noch nichts davon gehört, dass die Partie seiner Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Oberliga am Freitag (19.30 Uhr) beim FSV Duisburg ausfallen könnte. „Vielleicht ist es in Duisburg ja ein paar Grad wärmer“, scherzte der SFB-Trainer.

Heute, 19:30 Uhr FSV Duisburg FSV Duisburg Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 19:30 live PUSH

Spaßig wird die Reise ins Ruhrgebiet zum Abschluss des Fußballjahres aber wohl kaum für ihn und sein Team: „Das ist wahrscheinlich die undankbarste Aufgabe, bei einer Mannschaft, die befreit aufspielen kann und unangenehm ist, freitagabends bei Feierabendverkehr und den Temperaturen, die nachts noch anziehen, antreten zu müssen“, sagt El Halimi. Ihm ist aber vor dem Duell seines Tabellensiebten beim abgeschlagenen Schlusslicht, das erst zweimal in dieser Saison gewinnen konnte, auch klar: „Wir müssen und werden die Favoritenrolle annehmen.“ Immerhin sind die SFB seit acht Spielen ungeschlagen und haben dabei sechsmal gewonnen. Das ist eine Serie, für die El Halimi seiner Mannschaft „ein Riesen-Kompliment“ machen müsse, denn: „Wie sie diese Serie in den letzten zwei Monaten nach der Berg- und Talfahrt zum Anfang der Saison hingelegt hat, zeugt von einer starken Moral. Ich wünsche der Mannschaft, dass sie diese Serie fortführt und einen krönenden Jahresabschluss schafft.“ Duisburg kann gefährlich werden