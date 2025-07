SF Baumberg sind auch im Derby torhungrig

SFB-Co-Trainer Mohamed Rifi, der Cheftrainer Salah El Halimi (Urlaub) vertreten und auf wichtige Akteure verzichtet hatte, befand nach dem letztendlich klaren Sieg: „Der Gegner war bisweilen in taktischer, aktiver und dynamischer Hinsicht ausgezeichnet eingestellt und beförderte uns in gewissen Phasen in Stresssituationen. Wir waren zu verspielt und sind im letzten Drittel nicht zu Entscheidungen gekommen. Wir sind glücklich, dass wir vor dem Pokalfight in der übernächsten Woche gegen einen ähnlichen Gegner gespielt haben.“

Tatsächlich probten die Gäste zunächst ihr Heil in der Offensive – Jonas Schäfer scheiterte aus halblinker Position an Routinier Daniel Schwabke, der nach seinem Familienurlaub erstmals wieder zwischen den Pfosten stand (3.). Danach starteten die SFB ihren Angriffswirbel, hauptsächlich initiiert durch die zentralen Mittelfeldakteure Timo Hölscher und André Mandt, die der SFB-Offensive den Stempel aufdrückten. Hölscher verfehlte das Gehäuse des überragenden TuSpo-Keepers Maximilian Kretzschmar, der in der Folgezeit im Brennpunkt des Geschehens stand (5.).

In der zehnten Minute spielte der agile Berkem Kurt auf Farhan Ghaznawi, der nach einer geschickten Körpertäuschung zwei Gegenspieler ins Leere laufen ließ und für Kretzschmar unhaltbar einschoss – 1:0 für die SFB. Später scheiterten Ghaznawi (13./15./21.) und Hölscher (26.) in eigentlich perfekten Positionen. Nach einer halben Stunde erreichte ein präzises Zuspiel des herausragenden Mandt den durchstartenden Baris Sarikaya, der den Gäste-Keeper per Heber überwinden konnte zum 2:0 (30.). Kurt leitete weitere Chancen gekonnt ein, doch Ghaznawi und Sarikaya verfehlten das Richrather Gehäuse, sodass es mit einem Chancenplus von 12:1 für die Gastgeber in die Kabinen ging.

Nach dem Wechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Richrather, die für ihr Engagement belohnt wurden: Der starke Zugang Elias Dittmann wurde im Strafraum gefoult – Routinier und Torjäger Alen Vincazovic verwandelte den Elfmeter unhaltbar für Schwabke zum 1:2 aus TuSpo-Sicht (51.). In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Halbchancen für die hochmotivierten Gäste, die bis zur 70. Minute mithalten konnten.

„Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet, und spätestes dann waren die Jungs mit ihren Kräften am Ende. Die Baumberger sind in der Breite großartig aufgestellt, aber wir haben auch neue Spieler, die sich etabliert haben“, so Beruda, der mit dem Gesamtkonstrukt mehr als zufrieden war. Als Schlüsselszene bezeichneten die Trainer den Treffer zum 3:1 – der eingewechselte Robin Schnadt war nach exaktem Zuspiel von Paolo Piccinini zur Stelle (70.). „Damit haben wir dem immer wieder präsenten Gegner das Genick gebrochen“, erklärte Rifi, der mit der Vierfach-Einwechslung von Ben Harneid, Tim Knetsch, Schnadt und Piccinini für frischen Wind gesorgt hatte (68.).

In der 78. Minute steckte Mandt mit großem Tempo auf Sarikaya durch, dessen Hereingabe Schnadt erreichte – 4:1. Eine Minute später landete ein raumöffnender Pass von Harneid bei Sarikaya, der überlegt ins Schwarze traf – 5:1, ehe Schnadt nach einem Zuspiel von Mandt seinen Dreierpack innerhalb von 15 Minuten perfekt machte – 6:1 (85.). Den Schlusspunkt setzte Sarikaya, der nach einem Pfostentreffer von Piccinini einnetzte (90.).