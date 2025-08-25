SF Baumberg siegen im Wechselbad der Gefühle

Nach turbulenten und zeitweise hochklassigen 98 Minuten feierten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg im Topspiel einen hochverdienten 4:2 (0:1)-Sieg gegen den Aufstiegsanwärter ETB Schwarz-Weiß Essen – mit vier Punkten nach zwei ausgezeichneten Auftritten belegt die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi den zweiten Platz.

Gegenüber dem 1:1 zum Liga-Auftakt beim KFC Uerdingen standen Farhan Ghaznawi und Tim Knetsch für den angeschlagenen Robin Hömig sowie den gesperrten Louis Klotz in der Startelf. Bereits nach zwei Minuten hatte Kapitän Ben Harneid die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss nach einem Freistoß des überragenden André Mandt wurde im letzten Moment zur Ecke abgewehrt.

Die Essener verzeichneten ihren ersten Torschuss durch Marcello Romano, den der glänzend disponierte SFB-Torwart Daniel Schwabke entschärfte (20.). Zwei Minuten später nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Baumberger Hintermannschaft – Lukas Korytowski ließ Schwabke aus zehn Metern keine Chance – 0:1 (22.). Danach verpassten Mandt (30.) und Baris Sarikaya (32./36./44.) den Ausgleich. Der gefährliche Außenstürmer scheiterte dreimal am starken ETB-Keeper Alexander Golz.

Hömig setzt als Joker Akzente

Nach dem Wiederanpfiff waren die SFB tonangebend und drängten auf das 1:1 – die Essener wagten sich selten, aber dafür gefährlich nach vorne. Schockmoment in der 52. Minute: Harneid musste nach einem Zweikampf mit starken Schmerzen das Spielfeld verlassen – für ihn kam Hömig, der brillante Akzente setzte. In der 57. Minute fiel der überfällige Ausgleichstreffer durch Timo Hölscher, der nach einem Lattentreffer von Mandt die Kugel von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke platzierte – 1:1.

Doch die Schwarz-Weißen schlugen eiskalt zurück. Nach einer scharfen Hereingabe von Nico Lucas wehrte Schwabke ab – Romano stand goldrichtig und köpfte zur erneuten Führung ein – 1:2 (60.). Die Baumberger zeigten sich unbeeindruckt und bewiesen eine überaus große Willenskraft und großartige Nehmerqualitäten. Knetsch steckte auf Hömig durch, dessen wuchtiger Versuch aus 20 Metern gegen das Lattenkreuz prallte (65). Zehn Minuten später bewahrte Schwabke seine Kameraden vor dem dritten Einschlag: Nach einem exzellenten Freistoßtrick parierte er einen Kopfball von Maurice Rene Haar aus fünf Metern (75.).

In der 80. Minute setzte sich Innenverteidiger Sertan Yigenoglu unwiderstehlich im ETB-Strafraum durch und bediente Mandt, der die Kugel rechts unten zum 2:2 einnetzte. Danach setzten die Hausherren alles auf eine Karte und verschärften ihre Angriffsaktionen – die Belohnung blieb nicht aus. Der eingewechselte Bilal Sezer nahm vom rechten Strafraumeck Maß und zirkelte das Spielgerät traumhaft in den rechten oberen Torwinkel zum 3:2 (87.). Den Schlusspunkt setzte Youngster Simone Lo Castro in seinem ersten Pflichtspieleinsatz – nach einem präzisen Zuspiel von Hömig behielt er vor Golz die Nerven und erzielte das vielumjubelte 4:2 (90.+5). In den letzten Minuten zeigte Schwabke gegen Haar und Nabil El-Hany seine ganze Klasse und reagierte reflexartig (90.+7., dann war das Spiel vorbei und der erste Saisonsieg eingefahren.

Nach dem Rückstand marschiert

Der freudestrahlende SFB-Zugang Mandt, der für Harneid die Kapitänsbinde übernommen hatte, meinte nach dem Schlusspfiff: „Wir haben uns nach den Rückständen kurz geschüttelt und sind weiter marschiert, sodass wir am Ende ein verdienter Sieger sind. Gegen zwei Topmannschaften haben wir vier Punkte geholt, so kann es weitergehen.“ ETB-Trainer Dennis Czayka hatte ebenfalls einen verdienten Sieger und eine bittere Niederlage gesehen: „Aufgrund der Spielentwicklung geht der Baumberger Erfolg vollkommen in Ordnung. Uns fehlte die körperliche Frische.“

El Halimi war gezeichnet vom spannenden Kräftemessen und analysierte: „Es war ein Wechselbad der Gefühle und sicherlich ein Traum für die Zuschauer, weil sie ein großartiges Oberliga-Spiel gesehen hatten. Wir haben unser Anlaufverhalten nach der Pause geändert und nach den beiden Ohrfeigen einen tollen Charakter sowie eine bärenstarke Mentalität bewiesen.“ Die schlussendlich mit drei Punkten belohnt wurde.