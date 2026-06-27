SF Baumberg setzen auf Eigengewächs und holen Torwart aus Rödinghausen Die Sportfreunde Baumberg arbeiten weiter am Kader für die neue Saison in der Oberliga. Nun ziehen sie Brian Owusu aus der Jugend hoch und holen Hannes Kramp aus Rödinghausen. Beides freut Trainer Salah El Halimi. von RP/ Thomas Schmitz · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Owusu (Kapitän, re.) rückt in den Oberliga-Kader der SFB auf. – Foto: Lea Schirrweit

Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) hat zwei weitere spannende Transfers bekannt gegeben. Die Verantwortlichen wollen gezielt Talente aus dem eigenen Nachwuchs fördern: Mit Brian Owusu, dem Kapitän der U19, wird zur kommenden Saison ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der Oberligamannschaft aufrücken. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört zu den vielversprechenden Talenten des Vereins und kann sowohl auf der Sechser-, Achter- als auch auf der Zehnerposition eingesetzt werden.

In der vergangenen Saison stellte Owusu seine Qualitäten in der U19 eindrucksvoll unter Beweis und sammelte zudem bereits erste Erfahrungen in Testspielen der ersten Mannschaft. Cheftrainer Salah El Halimi freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsspieler: „Mit Brian rückt ein weiterer talentierter Spieler aus unserer eigenen Jugend in unseren Kader auf. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Spieler aus unserem Nachwuchs den Sprung geschafft und sich durch harte Arbeit, Geduld und eine gute Entwicklung in der Oberliga etabliert. Diesen Weg möchten wir auch mit Brian gehen. Er bringt ein gutes Spielverständnis mit, ist technisch stark ausgebildet und verfügt über die Fähigkeit, Lösungen auch unter Druck zu finden.“ „Ein großer Schritt vom Jugend- in den Seniorenfußball“ Der SFB-Chefcoach ergänzt: „Gleichzeitig wissen wir, dass der Schritt vom Jugend- in den Seniorenfußball ein großer ist. Deshalb wird es wichtig sein, dass Brian geduldig bleibt, täglich hart arbeitet und die nötige Demut mitbringt. Wer diesen Weg konsequent geht, hat bei uns beste Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Allein in der vergangenen Saison haben mit Simone Lo Castro und Florian Haderer zwei Spieler gezeigt, wie dieser Weg erfolgreich funktionieren kann. Positiv ist zudem, dass Brian bereits einige Jungs aus der Mannschaft kennt und dadurch schnell im Team ankommen wird. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam arbeiten zu können, und sind überzeugt, dass er die Voraussetzungen mitbringt, um sich langfristig im Seniorenbereich zu etablieren.“