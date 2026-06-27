SF Baumberg setzen auf Eigengewächs und holen Torwart aus Rödinghausen

Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) hat zwei weitere spannende Transfers bekannt gegeben. Die Verantwortlichen wollen gezielt Talente aus dem eigenen Nachwuchs fördern: Mit Brian Owusu, dem Kapitän der U19, wird zur kommenden Saison ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der Oberligamannschaft aufrücken. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört zu den vielversprechenden Talenten des Vereins und kann sowohl auf der Sechser-, Achter- als auch auf der Zehnerposition eingesetzt werden.
In der vergangenen Saison stellte Owusu seine Qualitäten in der U19 eindrucksvoll unter Beweis und sammelte zudem bereits erste Erfahrungen in Testspielen der ersten Mannschaft. Cheftrainer Salah El Halimi freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsspieler: „Mit Brian rückt ein weiterer talentierter Spieler aus unserer eigenen Jugend in unseren Kader auf. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Spieler aus unserem Nachwuchs den Sprung geschafft und sich durch harte Arbeit, Geduld und eine gute Entwicklung in der Oberliga etabliert. Diesen Weg möchten wir auch mit Brian gehen. Er bringt ein gutes Spielverständnis mit, ist technisch stark ausgebildet und verfügt über die Fähigkeit, Lösungen auch unter Druck zu finden.“
Der SFB-Chefcoach ergänzt: „Gleichzeitig wissen wir, dass der Schritt vom Jugend- in den Seniorenfußball ein großer ist. Deshalb wird es wichtig sein, dass Brian geduldig bleibt, täglich hart arbeitet und die nötige Demut mitbringt. Wer diesen Weg konsequent geht, hat bei uns beste Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Allein in der vergangenen Saison haben mit Simone Lo Castro und Florian Haderer zwei Spieler gezeigt, wie dieser Weg erfolgreich funktionieren kann. Positiv ist zudem, dass Brian bereits einige Jungs aus der Mannschaft kennt und dadurch schnell im Team ankommen wird. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam arbeiten zu können, und sind überzeugt, dass er die Voraussetzungen mitbringt, um sich langfristig im Seniorenbereich zu etablieren.“
Als siebten neuen Spieler begrüßen die Sportfreunde Keeper Hannes Kramp für die Saison 2026/27. Der 24-Jährige war zuletzt beim SV Rödinghausen aktiv. Er wurde unter anderem beim SC Paderborn, SV Lippstadt und SC Fortuna Köln ausgebildet und verstärkt künftig das Torwartteam des ambitionierten Fünftligisten. Mit seiner Ausbildung und den Erfahrungen aus verschiedenen Leistungszentren bringt Kramp gute Voraussetzungen für den nächsten Schritt in seiner Entwicklung mit. Er ist eine weitere Option für die Torwartposition.
El Halimi sagt: „Mit Hannes bekommen wir einen Torwart dazu, der ein sehr interessantes Gesamtpaket mitbringt. Mit seinen 1,92 Metern verfügt er über eine gute Präsenz im Tor und bringt die körperlichen Voraussetzungen für seine Position mit. Er zeichnet sich durch seine Stärke auf der Linie, eine gute Kommunikation mit seinen Vorderleuten und eine positive Ausstrahlung aus. Zudem agiert er sehr aufmerksam, trifft gute Entscheidungen in seinem Torwartspiel und übernimmt Verantwortung auf dem Platz. Genau diese Mischung aus Qualität, Persönlichkeit und Entwicklungspotenzial hat uns bei ihm überzeugt.“
Hilfreich sei auch, dass Hannes bereits Teile der Mannschaft kenne und sich dadurch schnell in das Team integrieren könne, findet El Halimi und ergänzt: „Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat, und sind überzeugt, dass er sich bei uns mit den anderen Torhütern in Kombination mit unserem neuen Torwart-Trainer André Maczkowiak sehr gut entwickeln wird.“ Baumberg startet mit seinem Trainerteam und der neu formierten Mannschaft in einer Woche in die Vorbereitungsphase.